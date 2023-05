Comienza el Mundial Sub-20: horarios de los partidos, ceremonia, formación y Fan Fest

La continuidad de Mascherano también contó con la incidencia de Lionel Scaloni , cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

De movida, Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de la FIFA que a partir de esta edición le quitó el carácter de "obligatorio" a la cesión de jugadores.

La preparación de Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron entrever la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

mascherano plantel sub 20.jpg

Más allá de la ausencia de tres "Europibes", la Argentina tendrá a futbolistas destacados como Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa).

A los jóvenes valores europeos se sumarán Valentín Barco (Boca), Agustín Giay (San Lorenzo), Juan Gauto (Huracán), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Alejo Véliz (Rosario Central), entre otros.

Argentina contará también con el plus del público. El Madre de Ciudades de Santiago del Estero lucirá completo y será una motivación más para un plantel que buscará revertir lo ocurrido en Colombia.

Se trata del segundo campeonato del mundo que se organiza en el país desde 2001, cuando el equipo dirigido por José Pekerman, con Javier Saviola en rol de goleador y figura, se consagró campeón en el Estadio José Amalfitani de Vélez.

El rival será Uzbekistán, clasificado en su condición de campeón de Asia, que en sus tres partidos amistosos previos al Mundial ganó uno (3-0 vs República Dominacana) y perdió dos (4-1 vs Brasil y 2-0 vs Uruguay).

Una de las figuras del seleccionado asiático es Umarali Rakhmonaliev, quien milita en el Rubin Kazan de Rusia.

Los dirigidos por Ravshan Khaydarov enfrentaron a la Argentina en un amistoso del 8 de septiembre de 2022 con derrota por 2 a 0 y afrontarán su quinta participación mundialista.

Sus mejores resultados fueron los cuartos de final en las ediciones de Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015.

Argentina, máximo ganador de la competencia con seis títulos sobre 17 participaciones, es cabeza del grupo A y también enfrentará a Guatemala el 23 de mayo a las 18, en Santiago del Estero, y luego se trasladará a San Juan para cerrar la primera fase con Nueva Zelanda, el viernes 26 a la misma hora.

Los dos mejores de cada uno de los seis grupos clasificarán a los octavos de final junto a los cuatro mejores terceros.

Si el equipo de Mascherano se clasifica primero, jugará el 31 de mayo en San Juan contra uno de los terceros; si avanza volverá a Santiago del Estero para disputar cuartos de final el 4 de junio; y las semifinales, el 8 de junio, y la final del 11 de junio serán en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

A qué hora juegan Argentina vs Uzbekistán

Hora de inicio: 18.

Por dónde ver Argentina vs Uzbekistán

TV: TV Pública, TyC Sports, DirecTV.

Formaciones

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano.

Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Diyorbek Ortikboev, Abdukodir Khusanov y Jakhongir Urozov; Zafarmurod Abdurahmatov, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov y Makhmud Makhamadzhonov; Umarali Rahmonaliyev, Abbosbek Fayzullayev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

sub 20 entrenamiento.avif

La ceremonia promete un espectáculo de primer nivel

El Mundial Sub-20 dará comienzo esta tarde con el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero como epicentro de una apertura oficial que promete un espectáculo musical de primer nivel, en la previa del partido de la Argentina ante Uzbekistán.

En una ciudad santiagueña que amaneció con bajas temperaturas y un cielo encapotado, la organización del torneo juvenil tiene listo un cronograma con los artistas que participarán de la tradicional ceremonia de apertura.

Asimismo, las alternativas del show serán apreciadas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez; y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino.

Si bien el primer partido de la jornada santiagueña será el cruce entre Guatemala y Nueva Zelanda, desde las 15, el espectáculo está previsto para después de las 17.15, en los minutos previos a la presentación de la Argentina.

El Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero tendrá su intervención y también se destaca la participación de la bailarina clásica Mora Godoy.

El grupo Malevo, de irrupción internacional en el American Got Talent de 2016, brindará su tradicional show en el escenario montado cerca del campo de juego del Madre de Ciudades.

La finalización estará a cargo de la cantante Patricia Sosa, quien entonará las estrofas del Himno Nacional Argentino, y que contará con el acompañamiento de todos los espectadores.

Si bien se esperan lluvias en las primeras horas de la tarde santiagueña, la ceremonia apertura del Mundial Sub-20 se realizaría sin necesidad de paraguas, aunque sí tendrá temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados, en una marcada diferencia a la soleada jornada del viernes.

mascherano sub 20.jpg

El estadio Madre de Ciudades abrió sus puertas

El estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero ya abrió sus puertas para el comienzo del Mundial Sub-20 que tendrá dos partidos, con la presentación de Argentina como el más destacado.

Desde las 12, según lo pautado por la FIFA, el moderno estadio santiagueño, con capacidad para 30.000 espectadores, tiene permitido el ingreso para el público y la prensa de cara al partido entre Guatemala y Nueva Zelanda, por el grupo A, que comenzará a las 15.

En una jornada gris, con lloviznas esporádicas, ventosa y una temperatura baja, los alrededores del Madre de Ciudades lucen con escasa circulación de hinchas aunque se aguarda un marco totalmente diferente a las 18, cuando Argentina enfrente a Uzbekistán.

Las entradas para ver al equipo de Javier Mascherano se agotaron días antes, con precios económicos, y contará no sólo con la presencia de los santiagueños, sino también con un buen número de otras provincias como Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, entre otras.

Los primeros en llegar al estadios fueron los medios de comunicación para instalarse de cara a una primera jornada mundialista extensa.

Con música en vivo y ofertas gastronómicas, realizan el Fan Fest por el Mundial Sub-20 en La Plata

La Municipalidad de La Plata pondrá en marcha un Fan Fest en la Plaza Moreno donde vecinos y turistas podrán ver en pantalla gigante el primer partido que se disputará en la ciudad por el Mundial Sub-20 de fútbol.

En este marco, en la capital bonaerense JOTA DJ hará bailar a los presentes al ritmo de sus sets musicales y a partir de las 16:45 será el turno del cantante y compositor platense Ezequiel Rafart.

Por otro lado, grandes y chicos podrán ponerse a tono con el evento en un puesto de maquillaje mundialista, mientras que el artista Claudio Pampillon realizará intervenciones artísticas con tiza y carbón.

Además, a lo largo de toda la jornada habrá canchas de fútbol tenis y la Comuna instalará el “platensiómetro”, un juego de preguntas y respuestas que invitará a los vecinos a poner a prueba qué tanto saben acerca de la ciudad de las diagonales.

“Esta iniciativa nos permite mostrar el potencial que tiene la capital bonaerense y las múltiples actividades que se pueden hacer en ella”, enfatizó el titular del Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur), Daniel Loyola.

El Fan Fest, que forma parte de la agenda de ‘La Plata, Ciudad Mundial’, comenzará al mediodía con un variado corredor gastronómico en el que las distintas colectividades montarán food trucks con comidas típicas de Brasil, Paraguay, Alemania, Ecuador y Colombia, entre otros países.

“Esta iniciativa permite a las colectividades de nuestra ciudad dar a conocer su cultura a través de sus principales platos y a los vecinos acercarse a ella mediante sabores que cuentan historias”, recalcó el secretario de Cultura y Educación de la Comuna, Martiniano Ferrer Picado.

Según se informó, los amantes de la cocina brasileña podrán disfrutar de los irresistibles frigadeiros y de una deliciosa feijoada, mientras que Paraguay deleitará a los comensales con su famosa sopa paraguaya y sus exquisitas empanadas.

La cocina alemana será otra de las presentes en el evento con su clásico strudel y su pirok, y Ecuador ofrecerá una experiencia gastronómica única con el trigillo ecuatoriano y la fritada.

Quienes recorran el paseo gastronómico también podrán degustar las deliciosas tortillas de maíz colombianas, rellenas de queso, carne o pollo, y platos peruanos como el arroz con chaufa y el ceviche.

Para los amantes de sabores auténticos y vibrantes de frutas tropicales como mango, piña, maracuyá y muchas más, Haití estará presente con su exótica oferta de jugos, y también habrá una gran variedad de postres para disfrutar en familia.