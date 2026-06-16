Cómo le fue a Argentina en sus debuts después de Qatar 2022 y el dato histórico negativo que convierte al equipo en campeón

El equipo de Lionel Scaloni se enfrenta a Argelia, luego contra Austria y cerrará la fase de grupo frente a Jordania.

Hoy Argentina debutará frente a Argelia en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni iniciará la defensa del título, pero la historia muestra que los estrenos mundialistas nunca fueron sencillos para la Selección.

Durante sus 18 presentaciones anteriores en Copas del Mundo, el grupo alternó alegrías, sorpresas y golpes inesperados . Y existe una estadística que llama la atención: cada vez que disputó el torneo como campeón vigente perdió su primer partido , como la derrota frente a Bélgica en España 1982 y ante Camerún en Italia 1990 .

Curiosamente, también sufrió una caída en su presentación en Qatar 2022 , cuando perdió con Arabia Saudita antes recuperarse para terminar consiguiendo la tercera estrella.

Los debuts de Argentina después de ser campeón del mundo

La Selección Argentina solo participó en dos Copas del Mundo como campeona vigente antes de la actual edición de 2026. En ambas ocasiones el resultado fue exactamente el mismo: derrota en el partido inaugural.

El primer antecedente ocurrió en España 1982. Cuatro años después de conquistar el Mundial organizado en Argentina, el equipo dirigido por César Luis Menotti llegó con un plantel ya consagrado y el agregado de Diego Maradona, como la joven estrella. La expectativa era enorme, pero el estreno terminó en decepción.

Bélgica se impuso 1-0 en el Camp Nou gracias a un gol de Erwin Vandenbergh. El encuentro fue un anticipo de un torneo complicado para el equipo, que avanzó la primera fase pero quedó eliminada en la segunda ronda tras perder frente a Italia y Brasil.

mundial1982

Ocho años más tarde la historia volvió a repetirse. En Italia 1990, Argentina defendía el título obtenido en México 1986 con Maradona como principal referencia, aunque con un equipo renovado y varios futbolistas que no atravesaban su mejor momento físico.

El debut fue frente a Camerún en el estadio San Siro de Milán y el conjunto africano ganó 1-0 con un cabezazo de François Omam-Biyik.

Pese a ese comienzo negativo, el equipo de Carlos Bilardo logró reaccionar y alcanzó la final del torneo, donde perdió por 1-0 contra Alemania Federal por un polémico penal convertido por Andreas Brehme.

argentina 1986

Las tres estrellas de Argentina y el resultado de los primeros partidos

Las tres conquistas mundialistas de Argentina dejaron historias muy diferentes en sus estrenos. El primer título llegó en 1978 y comenzó con una victoria ante Hungría.

El equipo de Menotti se encontró en desventaja en el Monumental, pero logró dar vuelta el resultado gracias a los goles de Leopoldo Luque y Daniel Bertoni para imponerse 2-1. Esa remontada fue el primer paso hacia la consagración frente a Países Bajos.

mundial 1978

Después, en México 1986, la Selección derrotó 3-1 a Corea del Sur con un doblete de Jorge Valdano y otro tanto de Oscar Ruggeri. Fue el inicio de una campaña inolvidable que terminaría con la consagración en el estadio Azteca.

La tercera estrella tuvo un comienzo completamente distinto. En Qatar 2022, Argentina llegó con un invicto de 36 partidos y como una de las grandes favoritas. Sin embargo, perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. Lionel Messi abrió el marcador de penal, pero los rivales reaccionaron en el segundo tiempo y dieron vuelta el resultado.

El equipo de Lionel Scaloni usó la derrota como punto de partida. Luego venció a México y Polonia para avanzar a octavos de final, eliminó a Australia, Países Bajos y Croacia, y finalmente derrotó a Francia para conquistar la Copa.

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Además, la Scaloneta también dejó antecedentes positivos en otros estrenos importantes. En la Copa América 2024, venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Y en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 comenzó con una victoria 1-0 con Ecuador en Buenos Aires gracias a un tiro libre de Messi.