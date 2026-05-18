El campeón del Torneo Apertura 2026 podría disputar otras cuatro finales: cómo es el organigrama

El ganador del torneo tendrá acceso a una cadena de definiciones nacionales luego de los cambios implementados por la AFA.

El título del Apertura 2026 puede abrir la puerta a otras cuatro definiciones nacionales

River Plate y Belgrano definirán el próximo domingo al campeón del Torneo Apertura 2026, pero el premio no terminará con la consagración. El equipo que levante el trofeo en el estadio Mario Alberto Kempes podría acceder hasta a cuatro finales más gracias a la nueva estructura de competencias implementada en el fútbol argentino.

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El campeón del Apertura tendrá asegurada la disputa del Trofeo de Campeones , instancia en la que enfrentará al ganador del Clausura 2026 para definir al mejor equipo de los torneos locales de la temporada.

En caso de quedarse también con ese título, el club vencedor accederá automáticamente a otras dos definiciones: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional . De esta manera, la cantidad de finales posibles para el campeón del Apertura podría ampliarse de manera considerable dentro de una misma temporada.

Las copas que podría disputar el campeón del Apertura 2026 tras la reestructuración del fútbol argentino

Además, el recorrido todavía podría extenderse aún más. Si el equipo logra conquistar al menos una de esas dos supercopas, obtendrá el derecho de disputar la nueva Recopa de Campeones, otro trofeo incorporado tras la reciente reorganización del calendario del fútbol argentino.

Cuándo y dónde se jugará la final

La final del Apertura 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes. La sede había sido definida antes del comienzo de los cruces eliminatorios del torneo.

River Plate llegó a la definición después de eliminar a San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central. Del otro lado, Belgrano dejó en el camino a Talleres, Unión y Argentinos Juniors.

ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES.jpeg El Kempes recibirá una final que puede abrir la puerta a otras cuatro copas. ElMannisero.com.ar

Cómo funciona el nuevo esquema de finales

La reestructuración del fútbol argentino, impulsada a fines del año pasado, modificó por completo el sistema de copas y supercopas nacionales. Uno de los puntos más discutidos fue la creación del denominado “Trofeo de Liga”, otorgado a Rosario Central sin votación previa en la AFA ni comunicación anticipada.

Dentro del nuevo formato, la Supercopa Argentina enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones con el ganador de la Copa Argentina. Por otro lado, la Supercopa Internacional cruzará al vencedor del Trofeo de Campeones con el campeón del Trofeo de Liga, es decir, el equipo que termine primero en la tabla anual.

Chiqui Tapia AFP La reestructuración impulsada por Claudio Tapia amplió el camino de finales para el campeón AFP

La nueva Recopa de Campeones, en tanto, se jugará bajo un formato triangular entre los campeones de ambas supercopas y el ganador del Trofeo de Liga.

Un reglamento sujeto a cambios

En principio, todas las finales se disputarían en estadios neutrales, a partido único y con ambas parcialidades presentes. Sin embargo, el sistema todavía genera dudas dentro del fútbol argentino debido a las modificaciones reglamentarias implementadas en los últimos años.

La organización de los torneos quedó envuelta en cuestionamientos por los cambios realizados sobre la marcha y por decisiones tomadas sin previo aviso, por lo que el esquema actual de competencias todavía podría sufrir nuevas modificaciones.