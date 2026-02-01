Con un Enzo Fernández decisivo, Chelsea lo dio vuelta en el final y se quedó con un triunfo antológico ante West Ham + Seguir en









El equipo londinense perdía 2-0 ante West Ham, pero el argentino apareció en tiempo agregado y selló el 3-2 con un gol de delantero puro; Garnacho y Taty Castellanos fueron titulares.

Enzo Fernández, figura en el Chelsea Foto: AFP

Chelsea protagonizó una noche vibrante en Stamford Bridge y tuvo en Enzo Fernández a su gran héroe. Por la 22ª fecha de la Premier League, el local revirtió un inicio adverso frente a West Ham y terminó imponiéndose 3-2 gracias a una aparición clave del volante argentino en el cierre del partido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conjunto dirigido por Liam Rosenior mostró carácter para reaccionar tras quedar dos goles abajo, con tantos de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville. En el complemento, el ingreso de João Pedro le dio otra dinámica al equipo y fue determinante en la remontada: primero descontó y luego participó en la jugada que terminó en el empate de Marc Cucurella.

Enzo Fernández, decisivo Cuando el empate parecía definitivo, Enzo Fernández se vistió de número nueve. En el segundo minuto de los cinco adicionados, leyó la jugada, atacó el espacio y definió con precisión para desatar la locura en Londres. Capitán, líder y figura, el argentino volvió a marcar diferencias en un equipo que crece partido a partido.

ENZO VA Cuando el empate parecía definitivo, Enzo Fernández se vistió de número nueve. En el segundo minuto de los cinco adicionados, leyó la jugada, atacó el espacio y definió con precisión para desatar la locura en Londres. Foto: AP. En West Ham, Alejandro Garnacho y Valentín “Taty” Castellanos fueron titulares, aunque sin lograr gravitar en el desarrollo. Con este triunfo, Chelsea confirma su levantada y se aferra al empuje de un Enzo Fernández en estado superlativo.