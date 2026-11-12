Confirmado: Lionel Scaloni renovará con la Selección argentina hasta el Mundial 2030

El técnico de la Albiceleste habló con los medios antes del amistoso contra Uruguay y confirmó que seguirá entrenando a esta nueva camada hasta la próxima cita mundialista.

Lionel Scaloni comunicó este jueves por la tarde, en conferencia de prensa, que continuará siendo el entrenador de la Selección argentina hasta mediados de 2030 , una vez que finalice el Mundial .

Luego de varias semanas de rumores, el nacido en Pujato, junto a Claudio “Chiqui” Tapia, anunció que el proyecto está pensado a largo plazo y que tiene las energías intactas para seguir en el cargo. De esta manera, se convertirá en el primer técnico albiceleste en dirigir tres mundiales , si cumple con el tiempo pactado.

En el comienzo de la rueda de prensa, Tapia oficializó la continuidad. Luego, Scaloni, visiblemente emocionado y entre lágrimas, expresó: “Quiero agradecer a todo el cuerpo de la AFA por el esfuerzo para que esto se pueda llevar a cabo. A pesar de que no son momentos familiares fáciles, esto me llena. Es lo que todos queríamos desde el primer momento ”, aseguró.

Y agregó: "Hemos llegado a un acuerdo rápidamente. No digo que empiece una nueva era, pero sí un momento importante en nuestro proceso en donde le daremos oportunidades a los chicos que vienen peleando desde atrás . La intención es que puedan exprimirse a fondo y que tanto los hinchas como los periodistas les tengan paciencia para que puedan convertirse en los nuevos Messi o Di María".

Sobre las dudas previas respecto a su continuidad, confesó: "Nunca dije que no iba a seguir, pero es verdad que el tiempo cura un montón de cosas. El palo de perder la final (del Mundial 2026) fue muy duro. Vimos que enseguida nos pusimos nuevamente a analizar jugadores y eso fue una buena señal. No estaba convencido de seguir, pero era justo tomarme mi tiempo para ser sincero . Gracias a eso hoy estamos con las pilas recargadas".

En una jornada marcada por el dolor tras el reciente fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, el DT reveló lo que más extrañará de ella: "Intento no emocionarme. Fue una semana complicada. La felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella me hubiera visto. Era mi hincha número uno, voy a extrañar los mensajes que me mandaba antes de cada partido", confesó.

La baja de Walter Samuel y el futuro de la "10"

Tras la final perdida ante España, una de las incógnitas era la conformación del cuerpo técnico. Scaloni se encargó de confirmarlo: "Walter (Samuel) va a continuar su carrera solo. Le deseo lo mejor a alguien que considero un amigo. Fue una parte importantísima de este cuerpo técnico".

El trío Scaloni, Aimar y Samuel se desarmará.

Por otro lado, aclaró qué pasará con la emblemática camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi: “En este partido no se la vamos a dar a nadie. Cuando lo tengamos que hacer de manera obligatoria por reglamento, lo analizaremos. La idea es que, una vez que la demos, no se la saque nunca más. Pensaremos en los próximos partidos quién se la merece, no es algo que tengamos en mente ahora”.

Qué pasará con los referentes ausentes y quién será el capitán contra Uruguay

Otra de las grandes dudas era sobre si Leandro Paredes iba a seguir siendo tenido en cuenta, una vez que finalice su suspensión: "Cuando vino al predio estuve hablando con Leandro. Es indudable que es el mejor mediocampista de la Selección argentina cuando está bien. El tema es que necesita rendir al máximo nivel. No significa que juegue los 90 minutos en Boca, sino otras cosas que ya hemos hablado entre nosotros. Cuando esté a disposición después de la sanción analizaremos cómo está. Claramente al máximo rendimiento marca la diferencia", argumentó.

Además, también se refirió a Rodrigo De Paul, quien no fue citado para los amistosos venideros: "De Paul no tiene las puertas cerradas, solo que queremos ver a otros chicos en su posición".

El Dibu Martínez con su nueva protección para ser parte de la Selección argentina. @emi_martinez26

Antes del partido contra Uruguay, que se llevará a cabo este viernes a partir de las 20 hs en La Bombonera, se refirió a quién portará la cinta de capitán ante las ausencias por lesión de Cristian Romero y Lautaro Martínez: "Si está Emiliano (Martínez), el capitán será Emiliano. En caso de que no pueda estar, la cinta la llevará Gero (Rulli), me parece lo más justo", aseguró.

También, aprovechó para aclarar cómo es la situación de la lesión en la mandíbula del "Dibu", quien se operó esa zona hace menos de un mes: "A Emiliano lo evaluaremos esta tarde para saber bien cómo llega. En principio completó todos los entrenamientos de una manera normal, pero los partidos son diferentes. En todo caso lo reemplazará Gero (Rulli)", garantizó.