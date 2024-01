Conflicto en el Golf: un nuevo capítulo entre el PGA Tour y el PIF de Arabia Saudita

"Quería ofrecer una actualización sobre nuestras negociaciones con Strategic Sports Group (SSG), el Fondo de Inversión Pública (PIF) y DP World Tour", escribió Monahan.

"Me complace informar que hemos logrado avances significativos y hemos proporcionado a SSG la información de diligencia debida que solicitaron", expresó Monahan y agregó que "a medida que avanzamos en nuestras discusiones, nos centramos en la finalización de los términos y borradores de los documentos necesarios".

Monahan.jpg El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, lleva adelante las negociaciones para lograr una fusión.

Además, sobre el plazo final para llegar a un acuerdo, explicó que "si bien inicialmente habíamos fijado como fecha límite el 31 de diciembre de 2023 para llegar a un acuerdo, estamos trabajando para extender nuestras negociaciones hasta el próximo año en función del progreso que hemos logrado hasta la fecha. Nuestro objetivo para 2024 es llegar a acuerdos con SSG, PIF y DP World Tour, incorporándolos como co-inversores minoritarios en PGA Tour Enterprises."

Si bien las tres partes tienen la esperanza de cerrar un acuerdo en 2024, la reciente partida del campeón del Masters Jon Rahm a LIV destacó el estado fracturado en el que se encuentra el golf. LIV Golf consiguió un gran golpe con el fichaje del campeón del Masters Jon Rahm en un acuerdo multimillonario el mes pasado, a pesar de que el número tres del mundo había insistido anteriormente en que no estaba interesado en abandonar el barco.

McIlroy contra LIV

Rory McIlroy, jugador de Irlanda del Norte que se encuentra 2do en el ranking del PGA Tour, dijo en las últimas horas que el circuito respaldado por PIF debería "trabajar dentro del ecosistema" en lugar de intentar apoderarse del deporte. El cuatro veces ganador del Major aseguró que consideraría jugar en un torneo respaldado por LIV Golf si el circuito saudita evolucionara hasta convertirse en algo que replicara la Premier League india (IPL) de cricket.

El irlandés fue muy crítico de LIV desde que apareció en escena por reclutar a los mejores jugadores con contratos lucrativos y dividir el deporte. McIlroy había dicho que se retiraría “si LIV Golf fuera el último lugar para jugar golf en la tierra”, pero ahora suavizó su postura y declaró que le encantaría que "LIV se convirtiera en la IPL del golf".

La IPL a la que se refiere McIlroy, que comenzó en 2008, es ahora la liga Twenty20 de franquicia nacional más lucrativa y de alto perfil del cricket. La competencia efectivamente tiene una ventana libre en el calendario de cricket, lo que permite que los mejores jugadores internacionales participen y al mismo tiempo jueguen con sus equipos nacionales durante todo el año.

El jugador aceptó que LIV es "ahora parte de nuestro deporte". Sin embargo, cree que el dinero que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita está gastando para atraer jugadores al circuito disidente podría utilizarse mejor para ayudar a hacer crecer el golf: "me he dado cuenta de que si hay gente, o un fondo soberano, que quiere gastar dinero en su deporte, eso es, en última instancia, algo bueno", dijo McIlroy. “Pero lo único que quieres es que lo gasten de la manera correcta y en cosas que son importantes en el juego".

Rory.jpg Con las negociaciones avanzadas, Rory McIlroy suaviza su postura frente a LIV golf.

Sobre este tema, Mcllroy profundizó expresando que “en lugar de darle a alguien 100 millones de dólares, ¿por qué no dedica 50 millones de dólares a programas de base para el R&A o la USGA ? Gastar ese dinero para hacer crecer el juego y no sólo comprar talento sería una manera mucho mejor”. Y, además, admitió que fue “demasiado crítico” en sus críticas a quienes se unieron a LIV.

“Creo que en este punto quizás juzgué un poco a los muchachos que fueron a LIV Golf al principio”, expresó. “Fue un pequeño error de mi parte porque ahora me doy cuenta de que no todos están en mi posición o en la posición de Tiger Woods. No puedo juzgar a la gente por tomar esa decisión, así que si me arrepiento de algo, probablemente sea por haber sido demasiado crítico al principio"

Por último, el irlandés aseguró que “no diría que he perdido la pelea contra LIV, pero simplemente acepté el hecho de que esto ahora es parte de nuestro deporte. Al final del día, somos golfistas profesionales y jugamos para ganarnos la vida y ganar dinero, así que lo entiendo".

“Creo que lo que hizo LIV fue exponer algunas de las fallas del sistema y, con suerte, el golf ahora analizará más. Parte de lo que hemos estado tratando de hacer durante los últimos dos años es descubrir cómo podemos intentar unir nuevamente al golf y aprender de algunas de las cosas que han sucedido”, finalizó.