Copa Davis: el futuro de Coria, más dudas que certezas a horas de la serie con Lituania

Por aquellos días de septiembre del año pasado estallaron conflictos internos en el grupo que condicionaron a algunos nombres. La tormenta, lógicamente, amainó con el correr de las semanas, pero en febrero último se repitió un score no deseado, cuando Argentina cayó 3-1 ante Finlandia. Dicha derrota concluyó en la necesidad de jugar este fin de semana un repechaje para mantenerse entre los Qualifiers.

Hasta el momento, Coria ostenta una única victoria desde que se sentó en la silla de capitán nacional de Copa Davis. De no mediar una situación impensada por propios y extraños, Argentina deberá superar a Lituania este fin de semana y garantizarse un lugar en la lucha por acceder a las Finales 2024. Dicha serie, que se disputará en febrero, aguarda por la confirmación de la continuidad o la salida del ex número 3 del mundo.

“Todavía no hablé nada, ojalá pueda seguir un año más por lo menos, porque me siento cómodo, tenemos grandes nombres. Más allá de lo que quiera cada parte, también hay que preguntarle a los jugadores”, aseveró el martes quien fuera Secretario del Interior de la Asociación Argentina de Tenis y quien hoy se desempeña, además, como vocal titular.

Embed EQUIPO CONFIRMADO PARA EL SÁBADO



@GuilleCoria: “Los jugadores para el primer día van a ser Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez. Tenemos tres grandes nombres para los singles”.#100AñosDavis pic.twitter.com/nXxd78gSEk — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 14, 2023

Este jueves apuntaló sus palabras en lo que parece ser un claro mensaje público de su intención de mantener el puesto: “Me quedé sorprendido cuando me lo preguntaron. Hay tiempo, nos juntaremos con los dirigentes. Yo soy dirigente también y estoy a disposición pase lo que pase. Ojalá pueda seguir estando”.

Según pudo saber Ámbito, el finalista de Roland Garros 2004 no tiene garantizado seguir en su cargo, pero tampoco está definido quién podría reemplazarlo. Ya hay nombres que circulan y que manifestaron su deseo y disponibilidad de asumir la conducción del elenco nacional.

Puertas adentro, tras las capitanías de Gastón Gaudio y el propio Coria, la cúpula de la AAT piensa en elegir una persona de basta experiencia en el tenis argentino, de bajo perfil y con llegada a los actuales jugadores, situación que el extenista de Venado Tuerto aseguró desconocer. Es decir, un cambio de rumbo tras las decisiones de 2018 y 2021.

El elegido, sea el “Mago” o un apellido distinto, quedará en manos de la mesa chica de la asociación, representados por el presidente Agustín Calleri, el vice Mariano Zabaleta -una de las caras visibles de Summa Sports, agencia que representa a tres de los cinco jugadores del equipo que enfrentará a Lituania- y Martín Jaite, miembro de la comisión fiscalizadora de la entidad, entre otros.

A pocas horas del inicio del repechaje por el Grupo Mundial 1 ante los europeos, existen algunas versiones sobre el ciclo de Coria, a quien este medio intentó en reiteradas oportunidades acceder y no tuvo el visto bueno, que dictaminan que ya llegó a su fin. No obstante, el panorama no luce claro y hay promesa de nuevos capítulos en los días venideros.

El “Mago” insistió en que su foco está puesto en esta serie, la cual no determinará si continúa o no como capitán argentino, a menos que suceda una improbable debacle deportiva. Las dudas y rumores comenzaron mucho antes de esta semana y el futuro arrojará luz sobre esta incógnita.