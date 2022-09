Copa Davis: eternos cambios para volver a ser lo que alguna vez fue

Hace pocas horas se bajó el telón de un US Open histórico. Carlos Alcaraz triunfó y ascendió al N°1 del mundo. Iga Swiatek conquistó su tercer Grand Slam y se consolida en la cima de la WTA. Pero también lo fue por los números que arrojó el certamen, con récords en entradas vendidas, rating y ventas de merchandising. Sin embargo, no todo es color de rosas en el mundillo del tenis. La televisación cae poco a poco y el negocio se resiente. La Copa Davis sufre. Y no deja de cambiar.