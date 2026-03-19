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19 de marzo 2026 - 21:54

Copa Libertadores: así quedaron los grupos de los equipos argentinos

Quedaron definidas las zonas y los representantes nacionales ya conocen a quiénes enfrentarán en la fase inicial, que comenzará en abril con 32 clubes.

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo.

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo.

Entre los argentinos, Boca Juniors tendrá un desafío exigente en el Grupo D, donde enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, en una zona que aparece como una de las más competitivas del torneo.

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Por su parte, Estudiantes de La Plata integrará el Grupo A junto a Flamengo, Cusco e Independiente Medellín, con el equipo brasileño como principal candidato.

En tanto, Independiente Rivadavia hará su debut en la competencia en el Grupo C, donde se medirá con Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira. Platense, otro de los equipos argentinos presentes, compartirá el Grupo E con Peñarol, Corinthians y Santa Fe, en una zona de alto nivel.

Además, Lanús será parte del Grupo G junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, mientras que Rosario Central integrará el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, instancia en la que comenzarán los cruces eliminatorios. El torneo mantendrá el formato de final única, con sede y fecha a confirmar por la Conmebol.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo, Estudiantes (LP), Cusco, Independiente Medellín

Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima

Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona (ECU)

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal

Grupo G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central (VEN)

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