Alarma en Boca: podría haber más positivos y no se sabe qué equipo presentará en Paraguay Los resultados de los test para mandar a la Conmebol sacudieron la calma en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. A la espera la confirmación de los resultados, en Boca no descartan volver a realizarlos. Los que no den negativo no podrán viajar a jugar por la Copa Libertadores.