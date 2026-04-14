Javier Mascherano renunció al Inter Miami: el comunicado oficial del equipo de la MLS

La franquicia estadounidense informó que el entrenador se marcha del equipo y no dirigirá más a Lionel Messi ni a Rodrigo De Paul.

El Inter Miami lanzó una bomba en sus cuentas de redes sociales e informó la renuncia de Javier Mascherano como entrenador del equipo. De esta manera, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se quedaron sin DT.

Cabe destacar que Mascherano llegó al Inter Miami en 2024 y en 2025 se proclamó campeón de la MLS , por primera en la historia de la franquicia de La Florida. En las últimas semanas, quedó eliminado de local en la ConcaChampions, el principal objetivo que tenía el equipo este año.

Así fue el comunicado oficial: "Javier Mascherano ha decidido poner fin a su mandato como entrenador principal. Un campeón que junto a su personal siempre formará parte de la familia @intermiamicf y siempre vinculado a nuestra primera estrella".

Desde el club, el propietario gerente Jorge Mas destacó el legado del entrenador argentino, al remarcar su rol clave en la conquista de títulos y en una de las mejores campañas de la historia del equipo. Bajo su conducción, Inter Miami logró la MLS Cup y el campeonato de la Conferencia Este, además de establecer un récord de 101 goles en una temporada.

En el plano internacional, el equipo también alcanzó hitos inéditos, como avanzar a instancias decisivas del Mundial de Clubes y convertirse en el primer club de la MLS en lograr una victoria ante un rival europeo en una competencia oficial.

Tras su salida, el equipo será dirigido de manera interina por Guillermo Hoyos, mientras que Alberto Marrero asumirá funciones como director deportivo.