Sufre Franco Colapinto: la lluvia podría decir presente otra vez en el Gran Premio de Brasil

Se viene una fecha clave en la pelea por el título en el campeonato de Fórmula 1. En San Pablo, Brasil, está pronosticado lluvia y esto podría perjudicar al piloto argentino, que ya tuvo una mala experiencia.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato, se llevará a cabo este fin de semana y podría contar con un factor que sería determinante: la lluvia.

Las condiciones climáticas son muy cambiantes en San Pablo a esta altura del año y la lluvia suele decir presente en este Gran Premio, que se corre en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos.

De cara a este fin de semana hay 75% de probabilidades de lluvia para el sábado, jornada en la que se disputará la carrera Sprint y la clasificación para la carrera principal.

En la previa, el principal beneficiado ante estas condiciones sería el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien es uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 en lluvia. Una prueba de ello fue su impresionante actuación el año pasado en este mismo circuito, donde ganó luego de largar en el 17° puesto.

El argentino Franco Colapinto, por su parte, tendría una buena oportunidad para reponerse luego de lo ocurrido el año pasado, cuando sufrió muchísimo en la lluvia y chocó tanto en la clasificación como en la carrera.

La actividad en el GP de Brasil comenzará este viernes, jornada en la que se llevarán a cabo la práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint.