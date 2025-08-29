¿Cuándo se jugaría el River vs. Racing por la Copa Argentina?







El "Millonario" avanzó de fase y ahora enfrentará a la "Academia". Ambos clubes comenzarán las negociaciones para definir fecha y lugar.

¿Cuándo se jugaría el River vs. Racing por la Copa Argentina?

River sufrió pero eliminó por penales a Unión para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, por lo que ya se comenzó a especular cuándo y dónde se disputará el choque.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esa instancia ya esperaba Racing, por lo que hay expectativa por el clásico que se disputará por un lugar en semifinales.

Cuándo se juega River vs. Racing por la Copa Argentina Con ambos equipos abocados a los cuartos de final de la Copa Libertadores, podría demorar la realización del clásico por los cuartos de final del certamen.

Si bien hay una fecha FIFA en septiembre (del 6 al 14) donde podría jugarse, el partido se disputará luego de las series de ambos por la Libertadores. Es decir, el choque por Copa Argentina se jugará en octubre. Habrá que ver cómo avanzan las negociaciones.

En cuanto a las sedes, y por la envergadura del partido, el encuentro podría disputarse en el estadio Único de La Plata, Malvinas Argentinas de Mendoza o Mario Alberto Kempes de Córdoba.