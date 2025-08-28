River enfrenta a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina: horario, TV y formaciones

River y Unión de Santa Fe se enfrentarán este jueves en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

River enfrenta a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina

River se clasificó a esta instancia luego de eliminar a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán con unos cómodos triunfos por 2-0 y 3-0, respectivamente.

El conjunto “Millonario”, que es dirigido por Marcelo Gallardo , también atraviesa un buen momento a nivel local, ya que lidera en la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que sus escoltas, que son Vélez y San Lorenzo .

El equipo de Núñez todavía sigue con vida en los tres frentes, ya que en la Copa Libertadores eliminó por penales a Libertad de Paraguay.

De cara a este encuentro, Gallardo pondría a sus mejores jugadores y no se guardaría nada, con el objetivo de evitar sorpresas.

Unión, por su parte, tuvo un camino mucho más sufrido hasta los octavos de final, ya que en los 32avos de final goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos tuvo que sufrir en los penales para eliminar a Rosario Central .

Los dirigidos por Leonardo Madelón tuvieron un muy buen comienzo en el Torneo Clausura, ya que marchan quintos en la Zona A con 9 puntos y a solo tres del líder, que es Estudiantes de La Plata.

El ganador de este cruce se enfrentará en los cuartos de final con Racing.

A qué hora juegan River vs Unión de Santa Fe

Hora: 21:15.

Por dónde ver River vs Unión de Santa Fe

TV: TyC Sports

Formaciones:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión (SF): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.}

Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza

Árbitro: Carlos Gariano