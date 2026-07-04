Las reacciones de Lionel Messi tras la agónica victoria de Argentina ante Cabo verde por el Mundial 2026

El capitán fue decisivo en el triunfo por 3-2 y, una vez consumada la clasificación a los octavos de final, protagonizó una emotiva celebración que reflejó el sufrimiento vivido. El astro marcó un gol y brindó una asistencia.

La Selección argentina consiguió una trabajada victoria por 3-2 frente a Cabo Verde en el Estadio Miami y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 . En un encuentro cargado de tensión, Lionel Messi volvió a marcar diferencias con un gol y dos acciones determinantes en el tiempo suplementario , para luego protagonizar un sentido desahogo en el final.

La Albiceleste dejó escapar dos ventajas durante el partido y recién pudo asegurar el triunfo en la prórroga , luego de una intensa resistencia del conjunto africano.

Cuando el árbitro canadiense Drew Fischer decretó el final del encuentro, el capitán argentino descargó toda la tensión acumulada durante los 120 minutos . "Vamos, vamos, con*** de su madre", se leyó claramente en los labios de Messi, quien celebró con alivio una clasificación que resultó mucho más compleja de lo esperado.

El rosarino abrió el marcador, impulsó el centro que derivó en el 2-1 durante el suplementario y ejecutó el córner que terminó con el cabezazo de Cristian "Cuti" Romero para establecer el 3-2 definitivo.

Después del desahogo inicial, Messi sonrió, saludó a los futbolistas de Cabo Verde y también a sus compañeros antes de sumarse a los festejos junto al público argentino.

A diferencia de otros encuentros, el capitán mantuvo una celebración más contenida. Mientras parte del plantel saltaba al ritmo de los cánticos de la tribuna, Messi levantó los brazos y acompañó la interpretación de "La Cumbia de los Trapos", uno de los himnos habituales de la hinchada argentina.

El delantero también respondió al aliento de los fanáticos con repetidos saludos y gestos desde el campo de juego, una actitud que volvió a repetir cuando abandonó el estadio rumbo al vestuario junto al resto del plantel.

Los números de Messi en el Mundial 2026

Con su conquista frente a Cabo Verde, Messi llegó a siete goles en el Mundial 2026. En esta edición anotó un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y convirtió además contra Jordania y el seleccionado africano.

Los otros goles argentinos en el torneo fueron obra de Lisandro Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, todos con una conquista.

Además, el ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzó ocho partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo y mantiene una racha goleadora iniciada en los octavos de final de Qatar 2022 frente a Australia. Messi también amplió su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 20 tantos en 30 partidos.

Vozinha evitó una diferencia mayor y ya espera Egipto

La figura argentina pudo aumentar todavía más su cuenta personal, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Vozinha, quien, a sus 40 años, le contuvo tres remates durante el primer tiempo y fue el gran responsable de mantener con vida a Cabo Verde.

El conjunto africano, una de las revelaciones del campeonato, llegó a esta instancia después de empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos, y estuvo muy cerca de llevar el encuentro a una definición por penales.

El arbitraje de Drew Fischer también generó polémica, ya que Argentina reclamó un penal en los instantes finales del tiempo reglamentario que el juez decidió no sancionar.

Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un nuevo desafío: el martes, desde las 13:00 (hora argentina), enfrentará a Egipto en Atlanta. El conjunto liderado por Mohamed Salah obtuvo por primera vez la clasificación a los octavos de final tras eliminar a Australia en la definición por penales.