La Justicia avanzó con el amparo colectivo para continuar con las obras y seguridad en las rutas + Agregar ámbito en









El juzgado Federal N°2 de La Plata dio el aval necesario por la acción presentada por la diputada nacional y comenzaron a solicitar los informes pertinentes al Gobierno y al Banco Central, antes de resolver la medida cautelar para mantener el bienestar en las construcciones de las rutas nacionales.

Victoria Tolosa Paz, en busca de que las obras en las rutas nacionales vuelvan a la normalidad. Télam

La Justicia Federal de La Plata dio este martes un gran paso en la causa del amparo colectivo presentado por Victoria Tolosa Paz, quien exhibió una queja para cumplir con el contrato de infraestructura vial y reactivar las obras en las rutas nacionales del territorio bonaerense. Además, dio datos concretos sobre los siniestros que se produjeron producto del abandono en las vías para los automóviles.

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Para concretar un peso mayor en este proceso y que se lleve a cabo eficientemente, el juez Ernesto Kreplak dispuso la inscripción de la causa como proceso colectivo, reconociendo que el reclamo alcanza a los usuarios efectivos y potenciales de la red vial nacional.

Las obras, con necesidad de continuar en las rutas nacionales. Bajo el pedido de medida cautelar urgente, Kreplak le ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco Nación Argentina que presenten los informes previstos por el artículo 4 de la Ley 26.854, en un lapso menor a tres días. En relación con esto, también fijó un plazo de diez días para que las personas demandadas expongan los informes correspondientes al trámite del amparo, previstos por el artículo 8 de la Ley 16.986.

Tolosa Paz: "No podemos naturalizar que sigan muriendo personas cuando existen recursos disponibles" Tolosa Paz destacó que los documentos con los cuales se estuvo trabajando cuentan con más de dos años y medio de trabajo, y con 800 hojas con detalles sobre las cuentas de inversión del Banco Nación, la compra de letras y títulos del Tesoro y el destino de los fondos afectados a la infraestructura vial. “Es una decisión muy importante. Es un juez federal que está trabajando para garantizar el derecho a la vida de quienes usamos estas rutas nacionales”, afirmó la diputada en un comunicado oficial.

Victoria Tolosa Paz dejó su opinión en un comunicado oficial. Télam Además, aseguró que desde el Gobierno Nacional utilizarán la excusa del “orden de la macroeconomía” para justificar que los recursos no se utilizaron en este ámbito. En ese sentido, Tolosa Paz arremetió directamente con el ministro de Economía: “Caputo va a tener que abrir esa caja y poner los recursos donde tienen que estar: en las rutas”.

Para poder sostener el reclamo, el Sistema Vial Integrado (SisVial) tiene más de $1 billón colocado en inversiones financieras, mientras que no avanzaron las obras en las rutas del país. Las obras que aún no se concretan. Según los últimos datos de siniestros en Argentina, en el primer trimestre de 2026 la Ruta Nacional 5 ya registró más víctimas fatales que en todo el año pasado, dejando en evidencia la gravedad de la situación. “No estamos ante una discusión presupuestaria: estamos hablando de vidas. No podemos naturalizar que sigan muriendo personas cuando existen recursos disponibles y obras financiadas que deberían estar ejecutándose”, sentenció Tolosa Paz. Dentro del amparo, se advierte que las obras de la Ruta Nacional 3 y 5 cuentan con u$s100 millones de financiamiento desde la Corporación Andina de Fomento (CAF), y que aún no se encuentra con el cumplimiento pactado a la hora de firmar los compromisos asumidos. El estado de las rutas nacionales. Por ahora, la próxima medida será el análisis de la medida cautelar solicitada por la diputada. Además, mientras ocurre la investigación de la causa, continuarán con el proceso colectivo sobre el fondo de la cuestión.