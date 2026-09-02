Enzo Fernández superó a Cristiano Ronaldo y se metió en el podio de los futbolistas que más dinero suman en transferencias + Agregar ámbito en









El futbolista argentino surgido de River no para de romper récords con su transferencia al Manchester City: se convirtió en el pase más caro del actual mercado y de la historia de la Premier League. Además, entró en un podio de privilegio.

Enzo Fernández superó a Cristiano Ronaldo y se metió en el podio de los futbolistas que más dinero suman en transferencias

El mediocampista argentino Enzo Fernández fue transferido al Manchester City, que le pagó cerca de 145 millones de euros al Chelsea, y se metió entre los jugadores más caros en la historia del fútbol.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El traspaso se dio en el cierre del mercado de pases, luego de que Fernández fuera apartado del Chelsea en los últimos partidos mientras ambos clubes ultimaban detalles.

Los récords que rompió Enzo Fernández Esta transferencia le permitió además al mediocampista argentino convertirse en el primer jugador en la historia del fútbol en ser vendido a dos clubes por más de 100 millones de euros, ya que el Chelsea le había pagado al Benfica de Portugal 121 millones de la moneda europea.

A su vez, superó a su nuevo compañero Elliot Anderson y se convirtió en la venta más cara de la historia de la Premier League de Inglaterra. Por sus 145 millones de euros llegó a la cima del ranking, compartiendo lugar con Alexander Isak, que pasó del Newcastle al Liverpool por la misma cifra.

También rompió su propio récord como el futbolista argentino más caro de la historia. La marca la tenía él desde 2023, con su pase del Benfica al Chelsea. Ahora la superó y agrandó.

En el ranking total de transferencias, Enzo Fernández escaló al cuarto puesto histórico, rozando el podio. Quedó a tiro de los 148 millones de euros que el Barcelona pagó al Borussia Dortmund por Dembele en 2017. Por último, y no menos importante, el mediocampista de la Selección Argentina superó a Cristiano Ronaldo y llegó al tercer lugar en el ranking de jugadores que más dinero movieron en total con todas sus transferencias en la historia. El brasileño Neymar lidera dicho ranking con operaciones que sumaron un total de 400 millones de euros. Sorprendentemente, las nueve transferencias de Romelu Lukaku lo sitúan en el segundo puesto con casi 370 millones. Luego, viene Enzo Fernández con 310 millones de euros por sus tres transferencias. La lista de los jugadores que más dinero generaron con sus traspasos: Neymar, 3 traspasos: 400 millones de euros en total Romelu Lukaku, 9 traspasos: 369,9 millones de euros en total Enzo Fernández, 3 traspasos: 310 millones de euros en total Cristiano Ronaldo, 5 traspasos: 247 millones de euros en total Alexander Isak, 4 traspasos: 246,1 millones de euros en total Ousmane Dembélé, 3 traspasos: 233 millones de euros en total