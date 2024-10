De las canchas a los escenarios: los deportistas que brillaron en el mundo de la música

Nacido en Los Ángele s en 1973, Oscar no solo es conocido por sus éxitos en el ring , sino también por sus incursiones en la música. Con una carrera boxística impresionante que incluye títulos mundiales en seis divisiones diferentes, el "Golden Boy" decidió probar suerte en el ámbito musical en el año 2000. Lanzó un álbum homónimo con influencias de pop latino, el cual fue bien recibido y le valió una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino , aunque no logró ganar el premio.

Germán "Mono" Burgos

el arquero oriundo de Mar del Plata nació en 1969, dejado una huella como el 1 en equipos como River Plate y Atlético de Madrid, pero su pasión por la música siempre estuvo latente. Con su característico look de rockero, Burgos lanzó varios discos con su banda Simpatía y luego con The Garb, cuyo nombre deriva de sus propias iniciales. Su estilo musical, una mezcla de rock clásico y alternativo, le permitió destacarse en un ámbito completamente diferente al fútbol.

El Mono también es conocido como director técnico, ya que estuvo al frente de equipos en España y Sudamérica, aunque nunca ha abandonado su pasión por la música. En los momentos libres entre partidos y entrenamientos, sigue componiendo y grabando canciones, manteniendo vivo su espíritu artístico. Su legado, tanto en la cancha como en los escenarios, lo convierte en una figura única.

Germán Mono Burgos.jpg Burgos, el también arquero de la selección Argentina fue operado de un tumor maligno en el riñón izquierdo

Shaquille O'Neal

El gigante de la NBA, Shaquille O'Neal siempre soñó con ser conocido. Nacido en 1972 en Newark, Nueva Jersey, no solo dejó una marca imborrable en el baloncesto, con cuatro anillos de campeón y múltiples reconocimientos, sino que también incursionó en el mundo del rap. Durante su carrera deportiva, lanzó varios discos bajo el sello Jive Records, responsable de éxitos como los Backstreet Boys. Entre sus producciones más notables están Shaq Diesel y You Can't Stop the Reign, ambos bien recibidos por la crítica y sus seguidores.

Actualmente, Shaquille se reinventó como empresario, actor y DJ. Su pasión por la música lo llevó a presentarse en festivales y eventos alrededor del mundo, donde su carisma y habilidades para mezclar lo mantienen en el centro de atención.

Pelé

El brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, no solo es una leyenda del fútbol, sino que también dejó su huella en la música. En 1969, Pelé sorprendió a muchos al debutar como cantante con el tema "Perdão não tem", una colaboración con la famosa cantante Elis Regina. Pero no fue su única incursión artística; en 2006 lanzó un álbum completo titulado Ginga, donde exploró su pasión por la música.

Pelé falleció en 2022, pero su legado continúa vivo. Más allá de sus logros en el fútbol, incluyendo tres Copas del Mundo, su incursión en la música mostró una faceta más humana y cercana del ídolo deportivo. Su influencia en la cultura brasileña sigue siendo inmensa, recordado tanto por su destreza en el campo como por sus aportes a la música.

Julio Iglesias

Aunque parezca mentira, este español internacionalmente reconocido por su voz, también brilló en el deporte Nacido en Madrid en 1943, Julio Iglesias no siempre soñó con ser cantante. De hecho, su primera pasión fue el fútbol, donde se desempeñaba como arquero en las divisiones inferiores del Real Madrid. Sin embargo, un grave accidente automovilístico lo obligó a abandonar el deporte, lo que lo llevó a descubrir su talento para la música durante su larga recuperación. Este cambio de rumbo lo convirtió en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Con más de 80 años, Iglesias sigue siendo un ícono global. Aunque ha reducido sus presentaciones en vivo, continúa disfrutando de su éxito y relevancia en la industria musical, consolidándose como uno de los artistas más importantes de la música latina.

James Toseland

El británico James Toseland, nacido en Doncaster en 1980, fue dos veces campeón del mundo de Superbikes, en 2004 y 2007, compitiendo para equipos tan prestigiosos como Ducati y Honda. Tras su retiro de las carreras, Toseland decidió explorar su otra pasión: la música. Formó la banda Crash, donde se desempeña como cantante y pianista. Su talento musical, sumado a su éxito en las pistas de carreras, lo ha convertido en una figura multifacética.

Actualmente, piloto sigue combinando su amor por la música y los deportes, realizando giras con su banda y participando en eventos de motociclismo. Su capacidad para destacarse en dos mundos tan diferentes lo ha convertido en una inspiración para muchos.

Jesé Rodríguez

El nacido en Las Palmas, España, en 1993, fue considerado una de las grandes promesas del fútbol cuando debutó con el Real Madrid. Sin embargo, su carrera deportiva se vio marcada por lesiones y decisiones controvertidas. Paralelamente, Jesé encontró en la música una vía de escape y una nueva forma de expresión. Bajo el seudónimo de Jey M, se dedica al reggaetón, lanzando varios sencillos y colaborando con artistas reconocidos del género.

En 2024, Jesé sigue activo en la industria musical, aunque sin dejar de lado del todo el fútbol. Sus últimos lanzamientos recibieron buenas críticas, consolidándolo como una figura del reggaetón español. Este cambio de carrera demuestra su capacidad para reinventarse y buscar nuevas formas de éxito.