De promesa del boxeo a hacerse viral con la música: la historia de Ezequiel Matthysse







Su familia logró un legado en el boxeo, pero hoy tiene otras metas que van de la mano con el arte y no con el deporte.

Dejó el boxeo, el cuál es una tradición en su familia, para dedicarse a la música.

El boxeo suele estar relacionado con la música, mucho más que otros deportes. La entrada de los luchadores al ring, por costumbre, suele estar acompañado de una canción y en el mejor de los casos, con el artista cantando en vivo y caminando al lado del deportista.

Los pugilistas no siempre van a poder estar sobre el cuadrilátero, por lo son varios los casos de quienes buscan una actividad una vez que cuelgan los guantes. Pero el caso de Ezequiel Matthysse es distinto, con un apellido que es sinónimo de boxeo y que hoy lo tiene cerca de los estudios de grabación.

Matthysse Lgante Ezequiel Matthysse dejó el boxeo e inició su propio camino en la música.

La carrera de Ezequiel Matthysse en el boxeo: un apellido con historia Los Matthysse son palabra mayor en esta disciplina. El abuelo Mario fue profesional entre 1970 y 1980, su padre Walter fue campeón latino y los tíos de Ezequiel, Lucas y Soledad, fueron nada más ni nada menos que campeones del mundo. Se respira boxeo en la casa de los Matthysse, por lo que él no le pudo escapar a lo que ya es una tradición.

Criado en un gimnasio desde chico, le gustaba el roce con los puños ajenos y lo dejó en claro, ya que en 2018 se consagró campeón amateur del Consejo Mundial de Boxeo. Realizó campamentos junto a Robert García en California y trabajó con el equipo del Chino Maidana. En 2020 inició su carrera como profesional y la misma pintaba para grandes cosas.

Tiene un récord de nueve peleas, con 8 victorias siendo cuatro de ellas por la vía del nocaut, y tan solo una derrota frente a Franco Morello en su segunda batalla. Conquistó el cinturón de campeón latino de la CMB en la categoría de Supermediano, pero finalmente, decidió ponerle un fin para encontrar su verdadera pasión: la música. El presente de Matthysse en la música Ezequiel se cansó del boxeo, no es que no le gustara ni le cierra las puertas, sabe que regresar es una posibilidad y cualidades le sobran. Pero el legado familiar no lo era todo para él, al punto que el hecho de intentar seguir en el deporte en contra de su voluntad le traía problemas de salud. Por eso se volcó a lo que lo apasiona más que nada en el mundo. Embed - EZEQUIEL MATTHYSSE, JOTA M - BOXINDANGA Las metas son sencillas, quiere "un tema que pegue, ir caminando por la calle y que pase un auto por al lado escuchando mi tema", reveló hace no mucho en una entrevista. Entre sus proyectos, hay una canción con L-Gante y colaboraciones con Daniel Lescano, de Flor de Piedra, y varios artistas más. Sin embargo, logró su objetivo con la viral canción "Boxindanga" que generó millones de visitas en las redes sociales. De a poco, le ha logrado cambiar el legado a la familia Matthysse, dónde el boxeo era la prioridad.

