Demichelis: "Dimos el primer paso en una cancha difícil y no creo que todos ganen acá"

“La Copa Libertadores desde el inicio y sobre todo de visitante no es fácil. Dimos el primer paso muy bien ganando en una cancha que no creo que vayan a ganar los demás rivales” , prosiguió.

River salió a la cancha con tres delanteros: Facundo Colidio, Miguel Borja y Pablo Solari. Si bien no generaron chances claras y se los vio inconexos, Demichelis defendió esa postura táctica inicial: “El tridente nos dio y mucho. Con ellos tres bien altos, ellos tenían que retroceder a cinco jugadores, y en alguna otra parte del campo nosotros teníamos dos jugadores de más para sentirnos cómodos”.

Defensa y elogio

Respecto a la presencia como titular de Nacho Fernández, quien luego fue reemplazado por Claudio Echeverri, Demichelis aclaró su vieja frase y habló de los cambios constantes:

"Cuando hablé sobre lo de Nacho fui irónico. Saqué a todos, me faltó sacar a Armani. A Barco hoy le tocó esperar, también le tocó a Miguel Borja y así sucesivamente. Tenemos un plantel muy amplio, de mucha jerarquía. Lo que considere que es oportuno para el partido de turno les tocará jugar y al resto les tocará seguir entrenando para pelear por un lugar".

RIVER.jpg Los jugadores de River saludan a su gente tras el triunfo conseguido en Venezuela ante Deportivo Tàchira.

Sobre la rotación de los equipos: “Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga 11 jugadores van a protestar por quién no jugó, por quién estuvo en el banco por quién no entró. Poner a Claudio Echeverri al lado de un cinco no es conveniente, afuera por donde estaba Colidio tampoco y donde estaba Solari tampoco. La Copa Libertadores es muy difícil y necesitas experiencia y líderes, Nacho Fernández nos da mucho de eso. Son partidos que hay que saber jugarlos. Echeverri cuando entró lo hizo bien y me quedo con eso”.

Demichelis siguió elogiando al N°26, que no viene teniendo rendimientos destacados, y también aplaudió la entrada del Diablito Echeverri: "Nacho es líder que nos ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores. Veníamos de dos derrotas, no era fácil salir a jugarlo y los partidos de Copa hay que saber jugarlos. Entró bien y me quedo con eso. Si hubiese jugado de arranque quizá no haya podido tener el rendimiento que tuvo con el partido roto. Es algo hipotético. Me quedo con el vaso medio lleno y dimos un paso hacia adelante. Arrancamos bien, que es lo que vinimos a buscar".

Por último, a sabiendas que River perdió días atrás con Huracán por la Copa de la Liga y anoche superó ampliamente a Táchira en la Libertadores, retumbó en la sala de conferencias la consulta sobre la irregularidad del equipo en este 2024 y Demichelis fue cotundente: "Haremos un análisis puertas adentro. Siempre hay cosas para corregir".