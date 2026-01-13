El último baile: cuándo podrían enfrentarse Messi y Cristiano en el Mundial 2026 + Seguir en









Los mejores jugadores de la era moderna y la chance de medirse finalmente en lo que será la última Copa del Mundo para ambos.

Los astros tienen la chance de verse las caras en lo que será la última Copa del Mundo de ambos. Laurence Griffiths/Getty Images

Se acerca el Mundial 2026, que para muchos será el más ambicioso en la historia del fútbol. Esta edición contará con más equipos que nunca y 48 selecciones irán por un mismo objetivo: llegar a la final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey para levantar el trofeo.

Entre los muchos protagonistas que tendrá el certamen, hay dos que dirán presente por última vez y la atención se centrará en un posible cruce entre ellos. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo batallaron durante años por ser los mejores del planeta y esta Copa del Mundo podría tener el duelo definitivo entre ambos.

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Philipp Schmidli/Getty Images Los mejores de la era moderna pueden disputar el partido más importante de su historial personal. Philipp Schmidli/Getty Images Argentina - Portugal: qué tiene que pasar para este histórico duelo en el Mundial 2026 El mundo del fútbol estará atento a un posible cruce entre Argentina y Portugal, ya que significaría el último enfrentamiento entre dos de los jugadores más competitivos del último siglo. Además, esta será la sexta participación mundialista para ambos, por lo que los dos astros alcanzarán la marca de ser quienes más ediciones de este torneo disputaron.

Pero, ¿qué debe pasar para que Messi y Ronaldo estén cara a cara en un duelo del Mundial 2026? El primer requisito es que ambas selecciones finalicen como líderes de sus respectivos grupos. Luego deberán superar los dieciseisavos y los octavos de final, para que un eventual cruce en cuartos de final se convierta en uno de los partidos más esperados de la historia moderna del certamen.

Primer partido oficial con ambos en cancha: los antecedentes A nivel clubes, Lionel Messi se enfrentó varias veces con Cristiano Ronaldo. Estos duelos se dieron cuando el portugués militaba en el Manchester United, Juventus y el Real Madrid, además de un antecedente más reciente cuando el argentino jugaba en el París Saint Germain y el luso integraba un combinado de estrellas de la liga árabe.

En selecciones, el mundo solo fue testigo de un par de enfrentamientos amistosos entre ambos. En 2011, Argentina venció 2 a 1 a Portugal y los dos marcaron goles en ese partido. En 2014 se dio la revancha, que quedó en manos del conjunto europeo por la mínima diferencia.