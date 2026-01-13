El hijo de Gabriel Batistuta será entrenador de un equipo del fútbol argentino

Uno de los hijos del histórico goleador fue anunciado como nuevo director técnico de un equipo del Ascenso del fútbol argentino. Conocé los detalles.

Boca Unidos designó a Lucas Batistuta , hijo de Gabriel, el exdelantero y goleador de la Selección Argentina , como entrenador del plantel profesional que competirá en el Torneo Federal A .

El conjunto de Corrientes oficializó el inicio de una nueva etapa institucional y futbolística con la presentación del denominado “Proyecto Boca Unidos 2026” , una iniciativa que combina el respaldo de inversores locales con una reestructuración integral del área deportiva.

El apellido Batistuta vuelve así a tomar protagonismo en el fútbol argentino , ya que Lucas es hijo de Gabriel Batistuta , histórico goleador de Boca y la Selección nacional.

Con apenas 29 años , el nuevo técnico asumirá el desafío de liderar un proceso que busca consolidar a Boca Unidos como un equipo competitivo y con identidad, apoyado en una estructura renovada.

El proyecto también incluye nombres de peso en otros roles clave, ya que, José Chamot fue confirmado como director deportivo, mientras que Alberto Boggio ocupará el cargo de coordinador general, conformando un tridente dirigencial-deportivo que apunta a profesionalizar el funcionamiento del club en todas sus áreas.

En cuanto al cuerpo técnico, Batistuta estará acompañado por José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico. La idea de la dirigencia es respaldar al joven entrenador con un equipo de trabajo que combine conocimiento del ascenso y planificación a largo plazo.

Lucas Batistuta llega a Boca Unidos tras un exitoso paso por Romang FC, donde se consagró tricampeón de la Liga de Reconquista desde diciembre de 2024. Además, conoce la institución desde adentro por su etapa como futbolista del club, experiencia que también sumó en Colón, Platense de Reconquista y el ascenso italiano, y que ahora intentará capitalizar desde el banco de suplentes en este nuevo desafío.