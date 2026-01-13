Con Lorenzo Musetti como figura principal, el Argentina Open 2026 anunció la lista de jugadores confirmados + Seguir en









Además del número 8 del mundo, también se sumarán nombres como Joao Fonseca, último campeón del torneo, y Gael Monfils. También habrá amplia representación argentina con Francisco Cerúndolo a la cabeza.

El Buenos Aires Lawn Tenis, escenario del torneo argentino más importante de la temporada. AAT

A menos de un mes para el comienzo del torneo, el ATP 250 de Buenos Aires confirmó la lista de jugadores que participarán de la competencia que se desarrollará entre el 9 y 15 de febrero. El italiano Lorenzo Musetti, número ocho del ranking ATP, es el nombre más destacado entre los convocados. También jugará el campeón defensor, el brasileño de 19 años Joao Fonseca, 24° del mundo.

Además de las figuras internacionales, también habrá una importante convocatoria de jugadores argentinos que ya tienen asegurado su lugar en el cuadro principal: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Una de las presencias más esperadas del Argentina Open será la del francés Gael Monfils, que recibió una Wild Card para participar. A pesar de su bajo lugar en el ranking (110°), el jugador de 39 años se mantiene como una de las figuras más atractivas dentro de la cancha en el circuito. Otro nombre importante que se sumará al ATP es el italiano Matteo Berrettini, actualmente 56° del mundo.

La lista de 18 preclasificados cerró con el tenista chileno Alejandro Tabilo que se ubica en el puesto 81° y con el austríaco Filip Misolic (82°).

El menor de los hermanos Cerúndolo, Juan Manuel, quedó al borde de la clasificación y espera que se dé una baja para poder ingresar al cuadro directamente sin tener que jugar la qualy. El año pasado, superó esa instancia aunque luego perdió en segunda ronda ante su hermano Francisco.

El ATP 250 de Buenos Aires marca el comienzo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo, donde se jugará una serie de torneos que pueden ser clave para los tenistas argentinos. La lista completa de los jugadores del ATP 250 de Buenos Aires Lorenzo Musetti (5)

Francisco Cerúndolo (20)

Luciano Darderi (24)

João Fonseca (30)

Sebastián Báez (39)

Lorenzo Sonego (40)

Daniel Altmaier (44)

Camilo Ugo Carabelli (47)

Alexandre Muller(50)

Matteo Berrettini (56)

Tomás Etcheverry (61)

Damir Dumhur (66)

Francisco Comesaña (68)

Pedro Martínez(71)

Mariano Navone(74)

Cristian Garin(80)

Alejandro Tabilo (81)

Filip Misolic (82)