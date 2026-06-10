El DT alemán aseguró que el combinado inglés no está entre los candidatos a ganar la Copa del Mundo, pero que igual se anima a soñar en grande.

Tuchel, entrenador de Inglaterra, aseguró que su Selección no es favorita para el Mundial 2026

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel , no sitúa a su equipo entre los favoritos para el Mundial 2026 , pero cree que están en buena forma de cara al torneo y que pueden "atreverse a soñar" con levantar el trofeo.

La mayoría de las casas de apuestas sitúan a Inglaterra entre los principales aspirantes al título, pero Tuchel cree que la sequía de seis décadas desde el único triunfo de la nación en 1966 juega en su contra.

El técnico alemán comparó la trayectoria de Inglaterra en el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, con la de un jugador sin títulos previos que se presenta en el campeonato de tenis de Wimbledon.

"No somos los principales favoritos, no podemos serlo, porque no lo hemos ganado en muchísimos años. Hay ganadores contrastados en el torneo, con más éxitos en ediciones recientes, por lo tanto, son los favoritos y competiremos por el trofeo" , dijo a los periodistas en Florida el martes, en la víspera del último partido de preparación de Inglaterra contra Costa Rica .

"Es como si fueras a Wimbledon, nunca lo has ganado, no eres el favorito, pero claro que puedes ganarlo y queremos ganarlo, pero sabemos lo que se necesita: una mentalidad tranquila y concentración en cada paso" , agregó el DT alemán.

Tuchel se hace cargo de un equipo en el Mundial por primera vez, pero afirmó que su experiencia en la Liga de Campeones en el fútbol de clubes le ha enseñado mucho sobre cómo afrontar un torneo de fútbol.

"En mi opinión, estoy convencido de que una vez que llegas a los cuartos de final, puedes llegar hasta el final. Asegúrate de repasar tu grupo y no te distraigas pensando demasiado, una vez que llegues a cuartos de final podrás llegar hasta el final, y entonces tendrás la confianza necesaria, pero hay que trabajar mucho", señaló.

Inglaterra iniciará su andar en el certamen el 17 de junio en Dallas con una reedición de la semifinal del Mundial de 2018 contra Croacia. Posteriormente enfrentará a Ghana y a Panamá en el Grupo L.

"Tengo fe, todos tenemos fe, tenemos un sueño, pero conlleva responsabilidad, trabajo duro, compromiso y disciplina, y a veces también decepción y contratiempos. Todo esto está incluido, pero nos atrevemos a soñar y eso es importante", apuntó.