Diego Simeone pierde la cima: qué técnico lo desplazó como el mejor pagado de Europa

El argentino lideraba el ranking desde 2018 y percibiría unos u$s26,91 millones por temporada en el Atlético de Madrid.

Mikel Arteta renovó con el Arsenal hasta 2030 y desplazó a Diego Simeone como el entrenador mejor pago de Europa.

Después de ocho años al frente del ranking salarial de entrenadores europeos, Diego Simeone quedó detrás de Mikel Arteta. La renovación del director técnico del Arsenal , con un contrato hasta 2030 y un salario anual de al menos u$s30,16 millones, desplazó al argentino, que percibiría unos u$s26,91 millones por temporada en el Atlético de Madrid .

La renovación de Arteta fue anunciada hace unos días por el Arsenal, quien le extendió su vínculo hasta junio de 2030 y representa una apuesta a largo plazo de la institución londinense, que busca consolidar el proyecto deportivo que comenzó en diciembre de 2019.

El entrenador español, de 44 años, llegó al Arsenal después de trabajar como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City . Desde entonces, construyó un equipo competitivo, recuperó al club como protagonista de la Premier League y consiguió llevarlo nuevamente a lo más alto del fútbol inglés.

Los números también respaldan su continuidad. Arteta acumuló 361 partidos al frente del Arsenal, con un porcentaje de victorias del 62,05%, uno de los más altos entre los entrenadores permanentes de la historia del club.

La situación de Simeone es diferente. El argentino dirige al Atlético de Madrid desde diciembre de 2011 y se convirtió en una figura central de la transformación deportiva del club. Su continuidad durante casi 15 años explica buena parte de su posición económica: el vínculo con la institución y los resultados obtenidos durante su ciclo le permitieron negociar contratos de gran magnitud.

Según las estimaciones salariales , el Cholo percibiría alrededor de u$s26,91 millones por temporada. La cifra lo mantiene entre los entrenadores mejor remunerados del planeta, aunque por detrás de Arteta y Simone Inzaghi, el italiano que conduce al Al-Hilal de Arabia Saudita y quien percibe u$s29,81 millones por temporada.

Por primera vez en ocho años, Diego Simeone ya no es el entrenador mejor pagado de Europa. El español Mikel Arteta renovó con el Arsenal y lo superó. X

En el caso del Atlético, además, la continuidad de Simeone atraviesa una etapa de análisis. Su contrato vigente finaliza en junio de 2027 y su futuro representa una cuestión estratégica para el club madrileño.

La diferencia entre Arteta y Simeone ronda los u$s3,25 millones anuales, es decir que el técnico del Arsenal cobra aproximadamente un 12% más que el argentino.

En España, detrás de Simeone aparecen otros entrenadores con remuneraciones considerablemente menores. José Mourinho percibiría unos u$s12,99 millones anuales, Hansi Flick alrededor de u$s8,70 millones, Manuel Pellegrini unos u$s6,96 millones y Edin Terzi cerca de u$s5,80 millones.

Para el Arsenal, la inversión tiene un objetivo concreto: evitar que el entrenador que devolvió al equipo a la primera línea del fútbol inglés se convierta en una oportunidad para sus rivales. Para el Atlético de Madrid, en cambio, la discusión salarial se cruza con otra pregunta: cómo sostener el proyecto de Simeone y definir su futuro cuando se acerque el vencimiento de su contrato.

Durante ocho años, el argentino fue identificado como el técnico mejor pagado de Europa. La renovación de Arteta marca un cambio en esa jerarquía y expone una realidad del fútbol moderno: los entrenadores también son activos estratégicos por los que los clubes están dispuestos a pagar cifras millonarias para asegurar continuidad, resultados y competitividad.