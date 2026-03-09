Sorpresa en Brasil: San Pablo despidió a Hernán Crespo + Seguir en









En un comunicado oficial, la institución brasileña confirmó oficialmente la desvinculación del entrenador y de todos sus colaboradores, poniéndole fin a su segundo ciclo al frente del equipo.

El argentino Hernán Crespo dejó de ser el entrenador del San Pablo de Brasil luego de la dirigencia del club haya anunciado la recisión de su contrato este lunes. La decisión, que también incluyó a todo su cuerpo técnico, marcó el final de su segunda etapa al frente del equipo, iniciada en julio de 2025.

En un comunicado oficial publicado en las redes sociales del club, la institución brasileña confirmó oficialmente la desvinculación del entrenador y de todos sus colaboradores. Junto a Crespo dejaron sus cargos los auxiliares Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

Desde el club no se dieron detalles sobre los motivos de la decisión, aunque trascendió que existían diferencias entre el cuerpo técnico y algunos integrantes del plantel. Además, la salida se produjo diez días después de que San Pablo perdiera frente a Palmeiras por las semifinales del Campeonato Paulista.

O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026 Tras comunicar oficialmente el despido en sus redes sociales oficiales, San Pablo difundió un mensaje de agradecimiento hacia el entrenador argentino y su equipo de trabajo, deseándoles éxito en sus próximos desafíos profesionales.

Los números de Hernán Crespo en San Pablo El exdelantero transitaba su segunda etapa en el club paulista. Había regresado al equipo en julio de 2025 para reemplazar a Luis Zubeldía y desde entonces dirigió 46 partidos, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

No obstante, si se analiza también su primer ciclo, el entrenador acumuló un total de 99 encuentros dirigidos. En ese lapso consiguió 45 triunfos, 26 empates y 28 derrotas. Uno de los momentos más destacados de su etapa en el club fue la conquista del Campeonato Paulista en 2021. Cabe destacar además que en cuatro encuentros, el entrenador no pudo estar presente por problemas de salud. En esas ocasiones fue reemplazado por su asistente Juan Branda.

