Qué pasará si Irán se baja del Mundial 2026: esto es lo que dice la FIFA

La FIFA analiza escenarios ante la retirada de Irán del Mundial 2026 en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

La posible retirada de Irán del Mundial 2026 abre un escenario inédito para la FIFA a pocos meses del inicio del torneo.

La FIFA analiza distintos escenarios tras el anuncio de Irán de que no participará en el Mundial 2026, una decisión vinculada a la guerra con Estados Unidos e Israel. La federación internacional deberá evaluar sanciones económicas, eventuales reemplazos y el impacto deportivo de una baja que se produce a pocos meses del inicio del torneo.

La crisis se desató luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la posterior respuesta militar de la República Islámica. En ese contexto, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali , confirmó que la selección nacional no participará del campeonato que se disputará en Norteamérica.

“ Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera ”, expresó el funcionario.

Antes de que la retirada fuera confirmada oficialmente, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ya había dejado abierta esa posibilidad al referirse al impacto del conflicto en la decisión deportiva.

La decisión del gobierno iraní llega en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y genera incertidumbre sobre la participación del equipo.

“ Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto. ¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia? ”, planteó.

Qué sanciones puede enfrentar Irán ante la retirada del Mundial 2026

El reglamento del Mundial 2026 contempla de manera explícita la posible retirada de una selección clasificada. El artículo 6 establece sanciones económicas severas para proteger la integridad deportiva y comercial del torneo.

Si Irán anunciara su renuncia oficial con más de 30 días de antelación al inicio del campeonato (previsto para el 11 de junio), la Comisión Disciplinaria impondría una multa mínima de 250.000 francos suizos (unos u$s323.730). En cambio, si la decisión se comunicara con menos de 30 días de margen, la sanción ascendería al menos a 500.000 francos suizos (alrededor de u$s647.712).

Además de la multa, la Federación Iraní debería devolver todos los fondos recibidos para la preparación del torneo. El Consejo de la FIFA aprobó el pasado 17 de diciembre en Doha una asignación de u$s1,5 millones para cada selección clasificada destinada a gastos preparatorios, más u$s10,5 millones por la participación en la fase final. A ello podrían sumarse medidas disciplinarias adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

¿Qué selección ocuparía el lugar de Irán?

El apartado 6.7 del reglamento otorga a la FIFA “entera discreción” para decidir cómo proceder ante una retirada o exclusión. La federación internacional puede optar por designar un reemplazante si lo considera necesario.

wk-2026-reglement.en.es

Si se respeta el cupo de 8,5 plazas asignado a la Confederación Asiática, Irak sería el mejor posicionado, ya que accedió al repechaje internacional previsto para el 31 de marzo frente al ganador de Bolivia-Surinam. En ese escenario, Emiratos Árabes Unidos podría heredar la repesca asiática tras haber caído ante Irak en el play-off regional.

Antecedentes históricos: de la flexibilidad a las sanciones millonarias

El escenario que hoy rodea a Irán encuentra un antecedente histórico en el Mundial de Francia 1938, aunque bajo reglas y consecuencias completamente diferentes. En aquel torneo, Austria se retiró tras la anexión por parte de la Alemania nazi (Anschluss). La FIFA de entonces, con una estructura mucho más flexible y alejada del peso comercial actual, ofreció su lugar a Inglaterra, que lo rechazó por su política de aislamiento deportivo. El certamen se disputó finalmente con 15 selecciones y Suecia avanzó de ronda sin jugar (W.O.). No hubo sanciones económicas ni reclamos formales: el conflicto político simplemente eliminó a un participante y el torneo continuó.

En 1938, Austria se retiró tras la anexión alemana; entonces no hubo sanciones económicas ni deportivas.

El panorama hacia el Mundial 2026 es radicalmente distinto. Como se mencionó anteriormente, el reglamento vigente está concebido para resguardar contratos multimillonarios de televisión, patrocinio y derechos comerciales. Si la Federación Iraní decidiera retirarse como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, enfrentaría un fuerte impacto financiero.

copa del mundo Francia 1938 El antecedente del Mundial de 1938 muestra cómo los conflictos políticos ya han afectado la participación de selecciones.

En contraste con 1938 (cuando la sustitución fue apenas un gesto diplomático que no prosperó), el apartado 6.7 actual concede a la FIFA “entera discreción” para designar un reemplazante. Esto implica que la federación no está forzada a seguir estrictamente el orden deportivo de las eliminatorias, aunque por lógica competitiva Irak aparecería como el candidato natural dentro de Asia.

Además, mientras en el siglo XX la guerra solía considerarse una causa de fuerza mayor aceptada sin mayores consecuencias disciplinarias, hoy el Consejo de la FIFA puede aplicar sanciones adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones. Así, Irán enfrenta una disyuntiva inédita: competir en el país que lo bombardea o exponerse a una crisis económica y a un eventual aislamiento deportivo prolongado.