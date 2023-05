D'Onofrio se sumó a la polémica por la estatua de Gallardo: "Es una barbaridad"

"Estuve en el acto y a la estatua no la había visto, no tenía la menor idea. Estaba de espaldas a la presentación y todo lo que fue. Es más, cuando nos sacamos la foto con la estatua detrás ni la miré. Me fui y al salir una persona me preguntó por eso. Yo no sabía, entonces me contó, me mostró la foto y le dije qué barbaridad . No estoy de acuerdo para nada", expresó D'Onofrio en declaraciones a TNT Sports.