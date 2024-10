Dos ídolos de Boca, contra Riquelme: qué dijeron Tevez y Schiavi

El ex delantero e ídolo de Boca Carlos Tevez criticó la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del "Xeneize", al igual que lo hizo el ex defensor Rolando Schiavi .

Luego de manifestar que a Boca le hace bien gente del club como Gago y de desearle suerte, Tevez remarcó: "Es muy difícil opinar de este lado, más cuando uno no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro por no ganar o quedar eliminas de las copas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1846628486296826189&partner=&hide_thread=false "ES MUY DIFÍCIL OPINAR DESDE ESTE LADO PORQUE UNO NO VE BIEN AL CLUB Y ES FÁCIL PEGARLE EN ESTE MOMENTO"



Carlos Tevez sobre el presente de Boca.



#DisneyPlus | #ESPNF3 pic.twitter.com/yXOjtw5fD7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2024

"Hoy del otro lado, no veo bien al club. Es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que nadie se sienta ofendido, la verdad no es bueno estar de ese lado", agregó uno de los máximos ídolos de Boca en el siglo XXI.