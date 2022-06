Baldazo de agua fría en Boca: Salvio no renovará y se va libre a México Finalmente, el volante ofensivo y la dirigencia "xeneize" no llegaron a un acuerdo para renovar el vínculo contractual. El "Toto" recibió una importante propuesta de un conjunto mexicano y decidió continuar su carrera allí. No obstante, viajará a Brasil para jugar ante Corinthians.