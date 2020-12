Confiado y picante, Salvio aseguró que no ve la hora de jugar contra River

Si bien el equipo de Russo luce imparable, a lo largo de este 2020 no enfrentó a grandes rivales o equipos que estén a su altura. Esa es una de las críticas que suele recaer sobre el equipo. Al respecto, Salvio afirmó: "El torneo pasado les ganamos a todos. Si no eran buenos, ¿por qué el resto de los equipos no les ganaron? Este cruce con Inter es un gran duelo para que se vean las cosas y que puedan dejar de decir eso", explicó el 'Toto' en 'TNT Sports'.

"Si es por mí, quiero jugar todos los fines de semana contra River"

"Los mejores en la Copa Libertadores son River, Boca, Gremio y Palmeiras. Yo quiero jugar contra ellos"

