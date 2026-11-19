El actual presidente competirá con el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima en marzo de 2027. La disputa llega tras una polémica por un proyecto de inversiones privadas en la FIFA.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que recibió tres postulaciones para las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2027 , que se celebrarán en Rabat, Marruecos . El actual titular del organismo, Gianni Infantino , buscará continuar en el cargo hasta 2031 y deberá competir con el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima , en una votación que podría modificar el escenario político del fútbol internacional.

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Las candidaturas fueron presentadas formalmente por las federaciones miembro antes del cierre del plazo de inscripción. Sin embargo, los tres aspirantes todavía deberán superar la evaluación de la Comisión Electoral de la FIFA , que analizará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad e integridad antes de oficializar la lista definitiva.

El organismo informó que comunicará a sus 211 asociaciones miembro cuáles son los postulantes habilitados a más tardar el 18 de febrero de 2027 , un mes antes de la votación.

La elección estará atravesada por las diferencias que surgieron entre distintas federaciones y la conducción de Infantino, especialmente después de la controversia por el proyecto FIFA Forward Enterprise , una iniciativa que contemplaba incorporar inversores privados a una estructura vinculada con los negocios comerciales del organismo.

Gianni Infantino , de 56 años , asumió la presidencia de la FIFA en febrero de 2016 , cuando reemplazó a Joseph Blatter después de la crisis institucional y los escándalos de corrupción que afectaron a la organización.

Infantino está al mando de la FIFA desde 2016. X

El dirigente, de nacionalidad suiza e italiana, se desempeñaba como secretario general de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) cuando decidió competir por el máximo cargo del fútbol mundial.

En aquella elección derrotó en segunda vuelta al jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Posteriormente, Infantino consiguió renovar su mandato por aclamación en 2019 y 2023, sin enfrentar una votación competitiva. Si logra imponerse en marzo de 2027, iniciará su cuarto período al frente de la FIFA, que se extenderá hasta 2031.

La votación tendrá un antecedente particular: ningún presidente de la FIFA en ejercicio perdió una elección para renovar su mandato desde 1974.

Durante su gestión, Infantino impulsó distintas transformaciones en las competencias internacionales y en el financiamiento de las federaciones nacionales.

Entre los cambios más importantes se encuentra la ampliación de la Copa del Mundo masculina de 32 a 48 selecciones, formato que se estrenó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

También se incorporó el sistema de videoarbitraje (VAR) en el Mundial de Rusia 2018 y se ampliaron los programas de asistencia económica destinados a las asociaciones miembro.

El financiamiento a las federaciones, uno de los principales argumentos de Infantino

El aumento de los recursos económicos distribuidos por la FIFA se convirtió en uno de los ejes centrales de la gestión de Infantino. El presidente del organismo aseguró que, durante sus mandatos, los aportes destinados a las federaciones nacionales pasaron de u$s 1 millón a u$s 25 millones por asociación.

Además, prometió incrementar nuevamente los fondos durante el ciclo 2027-2030, una medida que podría tener importancia en las conversaciones con las federaciones que participarán de la votación.

Sin embargo, su candidatura quedó condicionada por las diferencias que surgieron alrededor de una propuesta para incorporar capital privado a determinadas actividades comerciales de la FIFA.

El proyecto, denominado FIFA Forward Enterprise, planteaba la posibilidad de que un grupo de inversores adquiriera una participación superior al 20% de una estructura vinculada con los negocios del organismo.

La operación contemplaba una inversión de u$s 4.200 millones y desembolsos de u$s 20 millones para cada una de las 211 asociaciones miembro. La iniciativa finalmente fue retirada, pero provocó cuestionamientos de dirigentes de distintas confederaciones.

La polémica por FIFA Forward Enterprise y el enfrentamiento con la UEFA

El proyecto de inversiones privadas generó críticas entre dirigentes de Europa, Asia y América del Norte, que cuestionaron principalmente la falta de consultas previas a las federaciones.

Uno de los sectores que manifestó mayores diferencias fue la UEFA, que interpretó la expansión comercial y deportiva de la FIFA como una posible amenaza para las competencias organizadas bajo su jurisdicción.

Entre los torneos mencionados se encuentran la Liga de Campeones de Europa y la Eurocopa, dos de las principales competiciones del fútbol internacional.

La controversia profundizó las diferencias institucionales entre la conducción de Infantino y parte del fútbol europeo. A esos cuestionamientos se sumaron críticas por la relación del presidente de la FIFA con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Entre los episodios señalados figuraron la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, la apertura de una oficina del organismo en la Trump Tower de Nueva York y el tratamiento de una sanción deportiva durante el Mundial. Estas controversias formaron parte del escenario que precedió a la presentación de las candidaturas opositoras.

Quién es Philippe Diallo, el candidato francés que competirá contra Infantino

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023, será uno de los principales competidores de Infantino si la Comisión Electoral aprueba su candidatura.

Phillippe Diallo, principal rival de Infantino. X

El dirigente francés cuenta con una trayectoria vinculada con la administración del fútbol de su país, aunque su participación en los principales organismos internacionales comenzó más recientemente.

En abril de 2023, ingresó al Comité Ejecutivo de la UEFA, pocos meses antes de asumir formalmente la presidencia de la federación francesa.

Su candidatura representa el distanciamiento de una parte del fútbol europeo respecto de la conducción de Infantino. Hasta la controversia por FIFA Forward Enterprise, Diallo era considerado un dirigente cercano al actual presidente de la FIFA.

Sin embargo, las diferencias sobre la orientación comercial del organismo modificaron ese vínculo político. El francés contaría con el respaldo de la UEFA, confederación que reúne a 55 asociaciones nacionales.

Ese apoyo podría constituir una base importante para su candidatura, aunque no garantiza que todas las federaciones europeas voten de manera uniforme.

En las elecciones de la FIFA, cada asociación dispone de un voto, independientemente de su importancia deportiva, cantidad de habitantes o capacidad económica. Por ese motivo, Diallo necesitará conseguir apoyos fuera de Europa para ampliar sus posibilidades de competir por la presidencia.

Kohzo Tashima, el dirigente japonés que buscará llegar a la presidencia de la FIFA

El tercer postulante es Kohzo Tashima, exfutbolista japonés y dirigente con una extensa trayectoria en la administración deportiva. Tashima, que cumplirá 69 años el 21 de noviembre, también trabajó como entrenador de selecciones juveniles de Japón.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos en la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), donde se desempeñó como secretario general y presidente. Actualmente, ejerce como presidente honorario de la institución.

Además, desde 2015 ocupa uno de los puestos correspondientes a Asia en el Consejo de la FIFA, lo que le permitió participar durante más de una década en la estructura de gobierno del fútbol mundial.

Esa experiencia satisface, en principio, uno de los requisitos estatutarios exigidos para presentarse a la presidencia. La incorporación de Tashima introduce una tercera candidatura con vínculos institucionales diferentes de los que representan Infantino y Diallo.

El dirigente japonés pertenece a una confederación que respaldó al actual presidente en elecciones anteriores, aunque su postulación abre interrogantes sobre cómo se distribuirán los apoyos entre las federaciones asiáticas.

Toshima competirá con Infantino. ELC

Cuándo serán las elecciones de la FIFA y cómo se elegirá al presidente

La votación se realizará el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, que tendrá lugar en Rabat, Marruecos. Las 211 asociaciones miembro tendrán derecho a emitir un voto cada una, mediante un procedimiento secreto.

Antes de esa fecha, la Comisión Electoral deberá verificar que los tres postulantes cumplan las condiciones establecidas en los estatutos de la organización.

La FIFA tiene previsto comunicar la lista definitiva de candidatos habilitados a más tardar el 18 de febrero de 2027. Si Infantino, Diallo y Tashima superan esa instancia, la elección se desarrollará bajo las siguientes reglas:

Primera vuelta: un candidato deberá obtener el respaldo de dos tercios de los miembros con derecho a voto para ser elegido.

Segunda vuelta: si ninguno alcanza esa mayoría, el aspirante con menos votos quedará eliminado.

Definición: los dos candidatos restantes competirán en una nueva votación, en la que será suficiente una mayoría simple.

En caso de que participen las 211 federaciones, la mayoría simple equivaldrá a 106 votos. El resultado determinará quién conducirá el máximo organismo del fútbol internacional durante el período 2027-2031.

Una elección marcada por las diferencias dentro del fútbol internacional

La presentación de tres candidaturas plantea un escenario diferente al de las últimas elecciones presidenciales de la FIFA, cuando Gianni Infantino consiguió renovar su mandato sin enfrentar rivales en las urnas.

El actual presidente defenderá su gestión a partir de la ampliación de las competencias internacionales y el incremento de los recursos destinados a las federaciones.

Por su parte, Philippe Diallo representará las diferencias surgidas entre una parte del fútbol europeo y la conducción del organismo, mientras que Kohzo Tashima incorporará una alternativa vinculada con la dirigencia asiática.

La controversia por FIFA Forward Enterprise y las discusiones sobre el futuro comercial de las competencias internacionales estarán entre los principales antecedentes de la elección.

Con las tres postulaciones presentadas, la definición dependerá primero de la revisión de la Comisión Electoral y posteriormente de los votos de las 211 asociaciones miembro.

El 18 de marzo de 2027, el Congreso de Rabat determinará si Infantino consigue extender su presidencia hasta 2031 o si la FIFA inicia una nueva etapa bajo otra conducción.