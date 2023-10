El agónico try de Nico Sánchez y el rugido de Los Pumas para llegar a semis

El primer tiempo arrancó muy parejo, incluso con Los Pumas jugando en campo contrario e intentando vulnerar el ingoal rival, algo que no terminó ocurriendo debido a que Gales se mostró muy aguerrido en defensa y logro contener los embates albicelestes, incluso dentro de la línea de 22.

Con el paso del reloj, Gales empezó a ganar inercia y a jugar en campo contrario: luego de varios ataques peligrosos el apertura Dan Biggar coronó una gran jugada colectiva y anotó un try debajo de la hache, convertido por él mismo para que los Dragones Rojos pasaron al frente 7-0.

A partir de ese momento se vio lo peor de Los Pumas en esa etapa, que comenzaron a ser superados por Gales, aunque por suerte sin recibir demasiados puntos en contra debido a que en ese lapso de tiempo de dominio galés Biggar apenas logró acertar tres puntos por medio de un penal y adelantó a su equipo 10-0 en el score.

Sobre el cierre del primer tiempo Emiliano Boffelli anotó sendos penales con los que el equipo nacional recortó la distancia en el tanteador y logró irse 6-10 abajo al entretiempo frente a un Gales que había empezado a perder la brújula y al que le costaba mantener la presión que había exhibido.

El complemento arrancó con dos penales tempraneros de Boffelli y con un equipo argentino creciendo en el juego, por lo que logró pasar al frente por 12-10. Gales lucía perdido en el encuentro y un error argentino en defensa que fue aprovechado por Tomos Willis lo "revivió" debido a que el ingresado medioscrum anotó un try que luego fue convertido por Biggar y le permitió retomar el dominio del marcador a los europeos por 17-12.

Los Pumas superaron rápidamente el golpe y se fueron a jugar al campo contrario con la fortaleza de sus forwards, hasta que el ingresado Joel Sclavi anotó un try a pura potencia de pick and go: una nueva patada de Boffelli en la conversión hizo que Los Pumas pasaran al frente por 19-17.

Faltando pocos minutos ingresó en Los Pumas el histórico apertura Nicolás Sánchez, quien a falta de tres minutos del final leyó muy bien el juego, robó una pelota en la mitad de la cancha y se fue corriendo solo hasta debajo de la hache para anotar un try icónico que fue convertido por él mismo. En tiempo cumplido el propio Sánchez tuvo a favor un penal que canjeó por los tres puntos y sellar el definitivo 29-17 a favor de Los Pumas.

"Llevar a Los Pumas por primera vez a la final del Mundial", señaló como el gran desafío Sánchez, imagen viva del espectacular triunfo de Argentina ante Gales.

Sobre su descomunal try, comentó: "Fue un poco la intuición en la intercepción. Alcancé el balón e intenté correr rápido, incluso aunque no fuera suficiente. Fue un momento para todo el mundo y para mí con un papel diferente. Toda mi familia estaba ahí, en un país en el que he vivido mucho tiempo. Tenemos la suerte de subir a París y hay que disfrutarlo. A partir de mañana comenzaremos a preparar la semifinal, sabemos que el adversario no será fácil, Nueva Zelanda o Irlanda".