Cuánto dinero entregará la FIFA por los 19 jugadores del fútbol argentino que participarán en el Mundial 2026

Varios clubes argentinos se verán beneficiados por la modalidad de la FIFA, que compensará a aquellos que cedan jugadores al Mundial 2026 con u$s11.000 por día.

El dinero que entregará la FIFA por los 19 jugadores del fútbol argentino que participarán en el Mundial 2026

A días del inicio del Mundial 2026 quedó confirmado que un total de 19 jugadores del fútbol argentino fueron convocados para defender a sus selecciones en la cita mundialista.

Como beneficio de esto, la FIFA dispuso que cada club reciba una compensación de u$s11.000 diarios por cada jugador prestado hasta que dure su estadía en el certamen.

En este contexto, River se consolidó como el club que mayor cantidad de jugadores lleva del plano local, al ceder a siete jugadores repartidos en cinco combinados nacionales, lo que le reportará un ingreso fijo de u$s77.000 por día .

En el "Millonario", se destacan las citaciones de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi , cuyo vínculo formal con el club entrará en vigencia el 1° de julio, para defender el título con Argentina.

Además, suma presencia en Colombia con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño , el juvenil Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y el mediocampista Matías Galarza Fonda , quien retornó al club tras finalizar su préstamo en la Major League Soccer (MLS), en Paraguay.

En el segundo escalón de aportes para Estados Unidos, Canadá y México 2026 figuran Independiente y Huracán, clubes que percibirán un canon diario de u$s22.000 gracias a la convocatoria de dos representantes cada uno.

Por el lado del conjunto de Avellaneda, el defensor Santiago Arias integrará la nómina de Colombia y el atacante Gabriel Ávalos formará parte de Paraguay. En tanto, el "Globo" se verá representado en la delegación de Ecuador a través del arquero Hernán Galíndez y del delantero Jordy Caicedo.

El mapa de ingresos se completa con Boca, que registrará el aporte de u$s11.000 por jornada mediante la presencia del volante Leandro Paredes en el combinado argentino de Lionel Scaloni.

Con idéntico beneficio diario de una plaza le siguen Vélez y Rosario Central, que enviarán al arquero Álvaro Montero y al extremo Jaminton Campaz a la Selección de Colombia, respectivamente, junto con Estudiantes de La Plata, que ostenta la convocatoria del experimentado arquero uruguayo Fernando Muslera.

Además, San Lorenzo, con Orlando Gill; Lanús, con José Canale; Talleres (C), con Alejandro Maidana, e Independiente Rivadavia de Mendoza, con Alex Arce, tendrán representación en la Selección de Paraguay y recibirán dinero por la estadía de dichos jugadores.