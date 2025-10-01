El comunicado de Independiente tras el rechazo de los hinchas por el cambio de marca de camiseta







La dirigencia de Independiente confirmó que aún no hay contrato firmado y que la oferta de Atomik es la más alta hasta ahora, pero reconoció que sigue en diálogo con Puma. Los hinchas realizaron una protesta en la sede del club para repudiar el posible cambio de sponsor.

Independiente sacó un comunicado para aclarar la negociación por la camiseta, tras la protesta de sus hinchas

Independiente lanzó un comunicado oficial para aclarar la situación del acuerdo con la marca Atomik.

Esto se dio luego de que un grupo de hinchas de Independiente realizaran una fuerte convocatoria en la sede ubicada en Avenida Mitre a modo de protesta por la polémica alrededor de la marca que vestiría a la institución en 2026.

En el arranque del escrito, la Comisión Directiva lanzó un dato sobre el panorama de la negociación por la marca que vestirá al equipo: "El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que, a la fecha, no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025".

En escrito difundido en los canales oficiales de la institución, la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti exclamó que evaluaron las ofertas recibidas por Puma y Atomik. "En este proceso la oferta de Atomik prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de Puma", resaltó la Comisión Directiva de Independiente.

Durante el último mes, la Comisión Directiva ha evaluado las propuestas… pic.twitter.com/6iCM0I6G9h — C. A. Independiente (@Independiente) September 30, 2025 "En ese sentido, la dirigencia se encuentra en contacto con la marca para avanzar en una propuesta superadora y acorde a la grandeza de la institución más importante de América", cerró el escrito oficial la Comisión Directiva de Independiente. Más allá de que la oferta de Atomik sea, por ahora, la más alta desde lo económico, el respaldo histórico de Puma no es un detalle menor. La marca alemana ha acompañado al club en momentos clave y logró instalarse en la identidad reciente de Independiente, siendo adoptada por gran parte de la hinchada como un símbolo de pertenencia. La posibilidad de que mejore su propuesta deja abierta una chance concreta de renovación, que combine historia, calidad y vínculo emocional con los socios. La marca alemana se expidió respecto a la polémica y aseguró que “la empresa ha cumplido con todas las etapas requeridas para avanzar con la renovación, y seguirá utilizando todos los mecanismos formales disponibles para continuar acompañando”.