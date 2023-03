El creador de "Muchachos" fue invitado a ver a la selección y estará en el Monumental

Fernando Romero , creador de la canción "Muchachos" que fue furor en la hinchada argentina en el Mundial Qatar 2022 , fue invitado por la AFA al amistoso de la Selección contra Panamá y dirá presente en el Estadio Monumental pese a no haber conseguido entradas.

Romero se había expresado en las redes sociales y se había lamentado por no haber podido acceder a un ticket mediante la plataforma virtual que eligió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la venta de los tickets.

"Hice la fila con mi celular y compu. Mi esposa, mi papá y hermano lo mismo, pero ninguno pudimos conseguir. No pude conseguir ningún tipo de entrada" , escribió días atrás.

No obstante, en las últimas horas su situación dio un giro y, finalmente, podrá asistir al estadio de River para festejar la conquista de la Copa del Mundo .

"Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy Claudio Tapia me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves y eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero", publicó el creador del hit que acompañó a la Selección en la cita mundialista.