El Dibu Martínez habló de la lesión que puso en riesgo su participación en el Mundial 2026: "Me vi afuera"

El arquero argentino contó el difícil momento que atravesó por una lesión en su dedo antes de la Copa del Mundo.

El Dibu había sufrido una fractura en el dedo anular de su mano derecha en la final de la Europa League con Aston Villa el 20 de mayo pasado.

La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una nueva victoria y, después del triunfo ante Jordania, Emiliano “Dibu” Martínez reveló el difícil momento que atravesó antes del torneo por una lesión en su dedo anular que casi lo deja afuera.

El arquero llegó a la concentración con una fractura en uno de sus dedos y fue una de las grandes dudas del equipo de Lionel Scaloni durante la previa de la Copa del Mundo. Sin poder participar de los amistosos anteriores, el jugador del Aston Villa tuvo que trabajar contra reloj para estar disponible.

Durante los primeros entrenamientos con la Selección, Martínez comenzó a trabajar sin guantes y no pudo atajar en los encuentros informales frente a Honduras e Islandia. La situación generó preocupación dentro del cuerpo técnico, aunque finalmente el arquero logró evolucionar y pudo ser parte del plantel mundialista.

Tras el partido ante Jordania, donde volvió a ser titular, el Dibu contó que incluso llegó a imaginarse fuera de la competencia : “Decidí no operarme. La pasé mal, llegué muy justo y no pude entrenar con el grupo. Para el próximo partido creo que voy a poder jugar sin férula. Me la tuve que bancar solo, aunque me dieron una mano muy grande. Me molesta muchísimo, pero adentro de la cancha no", comentó en zona mixta.

El arquero también explicó que la posibilidad de una cirugía estuvo presente hasta último momento y que la decisión no fue sencilla. “Me vi afuera. Cuando me dijeron que me tenía que operar, se me vinieron millones de preguntas a la cabeza. El entrenador me bancó. El mérito no es de uno, sino de todo el grupo. Quiero seguir esforzándome”, agregó.

Titularidad, liderazgo y una nueva prueba por delante

A pesar del problema físico, Martínez disputó los tres partidos del Grupo J y volvió a mostrar su importancia dentro del equipo argentino. Una de las imágenes que dejó el triunfo ante Jordania fue la del arquero ordenando a sus compañeros antes del tiro libre que terminó en el gol de Giovani Lo Celso.

Sobre esa jugada, el arquero explicó su rol como referente dentro del campo: “Trato de decirles a los chicos qué es lo que más le molesta al arquero. Son jugadores de primer nivel y, aun así, me siguen escuchando. Eso habla de lo que es este grupo”.

Ahora, con Argentina ya clasificada y preparada para los 16avos de final, el arquero también analizó al próximo rival: Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial 2026.

“Nadie esperaba que clasificaran y lo hicieron. La cancha va a estar seca, va a hacer calor y ellos están acostumbrados a esas condiciones”, aseguró Martínez sobre el desafío que tendrá la Albiceleste en la próxima ronda.