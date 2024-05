El entrenador del PSG habló sobre la salida de Mbappé: "es una leyenda del club que ha dado todo"

"Entiendo y puedo comprender su decisión", añadió el español respecto a la salida de uno de los jugadores estrella del equipo. Luego, afirmó que, a pesar de no contar más con Mbappé, " el PSG seguirá siendo grande ".

Según la prensa, el jugador habría anunciado en febrero a la directiva del PSG su deseo de no continuar a partir de junio. "Es algo que nosotros sabíamos desde hace tiempo, todos lo sabíais pero se ha hecho público ayer, no cambia el panorama", aclaró el entrenador español, confirmando que no es una decisión que lo haya tomado por sorpresa.