Neymar Jr. y la revelación sobre Lionel Messi que ilusiona a los hinchas de fútbol: qué dijo









El futbolista brasileño sorprendió a todos al revelar que podría darse el debut del capitán de la Selección argentina en la liga de los streamers.

Neymar aseguró que Messi disputaría el Mundial de la Kings League

El Mundial de Naciones de la Kings League, en Brasil, generó un gran interés en la comunidad streamer y las redes sociales. En ese contexto, Neymar, uno de los principales patrocinadores del torneo, salió a ventilar una posible participación de Lionel Messi.

Según explicó el actual jugador del Santos durante una retransmisión en directo, el astro argentino contempla asistir “en semifinales o en la final”, una posibilidad que despierta expectativa en todos los seguidores.

Según relató el propio Neymar, la iniciativa partió de Messi: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”.

En la Kings League, la Selección argentina debe superar a Francia para asegurar un lugar en la final, prevista para el 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Entre los factores que pueden sumar atractivo a la posible participación de Messi está la presencia de Sergio “Kun” Agüero, presidente del equipo Kunisports. A pesar de haber avisado que iba a participar, todavía no fue visto en Brasil. ¿Aparecerán juntos?