El motivo por el que se cayó el pase de Maher Carrizo a River

A pesar del acuerdo entre clubes, de la noche a la mañana se cayó el pase del delantero de Vélez al "Millonario". La postura del jugador y su posible salida a Europa.

River cerró tres incorporaciones en el inicio del mercado de pases como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Estos días, Marcelo Gallardo esperaba contar con Maher Carrizo como el cuarto fichaje para reforzar el ataque.

Sin embargo, el joven extremo de 19 años decidió no darle el visto bueno a la transferencia rumbo al “Millonario”, a pesar del acuerdo entre clubes en cuanto al monto de la operación.

Los de Núñez iban a desembolsar alrededor de 6.5 millones de dólares por el 50% del pase del surgido en Vélez, cifra que la directiva de los de Liniers veía más que aceptable, pero finalmente fue el propio jugador quien bajó el pulgar y frustró la venta.

Las razones por las que se cayó el pase de Carrizo a River El jugador del "Fortín" habría decidido aguardar por una propuesta desde Europa para emigrar al exterior y competir en el "viejo continente". Además, la dirigencia de Vélez agregó una clausula en la que exigía un millón de dólares por cada mercado de pases futuro donde River no venda al jugador al exterior. La dirigencia de Núñez no aceptó esta condición.

El nacido en Santiago del Estero debutó en Vélez en 2024 y su buen desempeño lo llevó a disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina, certamen en el que anotó 3 goles, dio una asistencia y llegó a la final donde cayó frente a Marruecos.

Con la camiseta de la V azul, el atacante categoría 2006 registra 51 presencias, 35 de ellas como titular, 11 anotaciones y 3 pases de gol. Su buen nivel hizo que Gallardo posara sus ojos en él, aunque finalmente Carrizo no se decantó por la “Banda”. Un caso similar es el de Santino Andino, extremo de Godoy Cruz, quien tenía dos ofertas sobre la mesa: la de River y la del Panathinaikos de Grecia. Si bien no está confirmada la venta, el jugador priorizaría emigrar al país europeo para continuar con su carrera.