La NBA pone precio a su desembarco en Europa: las franquicias partirán desde los u$s 1.000 millones

La liga norteamericana de básquetbol se reúne esta semana con inversores en Europa interesados en la nueva competición, que previsiblemente se lanzará en la temporada 2027-2028.

El proyecto de NBA Europa continúa avanzando y ya tiene una referencia económica clara . La NBA ha comunicado a potenciales inversores que el precio de entrada para adquirir una franquicia europea se situará en u$s 1.000 millones de dólares como punto de partida. Esta cifra representa el doble de los 500 millones de dólares de entry fee para las nuevas franquicias

Por esta razón, la liga estadounidense de básquetbol se reúne esta semana con inversores en Europa interesados en la nueva competición, a raíz de los partidos internacionales que la NBA disputará en Londres y Berlín.

Al frente de estas conversaciones está Adam Silver, el comisionado de la NBA, que ha trasladado personalmente las líneas maestras del proyecto a los interesados. La idea inicial pasa por una liga formada por 12 franquicias con propiedad permanente, vinculadas a ciudades europeas estratégicas, ya sea a través de clubes preexistentes o de nuevas entidades creadas específicamente para la competición. A ese bloque fijo se sumarían cuatro plazas adicionales de carácter rotatorio, accesibles mediante méritos deportivos.

La NBA mantendría una participación del 50% en la nueva liga, y FIBA , el organismo rector mundial del baloncesto, también tendría una participación junto a los propietarios de los equipos

El acceso se articularía a través de la Basketball Champions League (BCL) o mediante un torneo clasificatorio al final de la temporada.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, tiene prevista una reunión privada con posibles inversores y operadores televisivos, en la que se abordarán tanto la valoración de las franquicias como el modelo de explotación comercial y mediática.

La futura competición prevé alinear su calendario con el de las ligas nacionales y el de selecciones, con el objetivo de que los jugadores puedan competir tanto con sus clubes como con sus equipos nacionales durante todo el año.

La agenda inmediata incluye una cita relevante en Londres. Este jueves, Orlando Magic y Memphis Grizzlies disputarán un partido oficial en el O2 Arena. Antes del encuentro, Silver tiene prevista una reunión privada con posibles inversores y operadores televisivos, en la que se abordarán tanto la valoración de las franquicias como el modelo de explotación comercial y mediática.

Como parte del plan, la NBA y FIBA también contemplan apoyo financiero y recursos para el desarrollo del ecosistema del baloncesto en Europa, incluyendo ligas nacionales, academias de clubes y programas de formación de jugadores, entrenadores y árbitros.

La NBA contrató a JP Morgan y al banco Rain para analizar el modelo económico y “comprender mejor la oportunidad de inversión para agentes externos”. Además, sus abogados trabajan en la adaptación a Europa de un sistema con topes salariales y reparto de ingresos.

La expansión de la NBA en Europa es uno de los objetivos principales de Silver durante su mandato. París ha acogido al menos un partido de temporada regular en cada una de las últimas tres temporadas. En marzo del año pasado, Silver y Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, presentaron una visión para una nueva liga.

La NBA ha mantenido conversaciones iniciales con propietarios de clubes de fútbol como el Paris Saint-Germain y el Manchester City sobre posibles inversiones. Otros clubes, como el Bayern de Múnich, ya cuentan con equipos de baloncesto.