El histórico récord del pibe Mastantuono a los 16 años en River y el fútbol argentino

Pero eso no es todo. Mastantuono no sólo alcanzó un récord en River , sino que se metió en el podio de los jugadores más jóvenes en marcar un gol en la historia del fútbol argentino .

Qué dijo Mastantuono tras el récord: el beso al escudo y el número por Messi

El boom que generó el pibe Mastantuono entre los hinchas de River se acrecentó en las redes sociales al besarse el escudo tras marcar su primer gol.

"Desde 2019 cada vez que hago un gol me beso el escudo porque siento mucho amor por el club. Fue el club que me dio de comer cuando era chico. Es una emoción muy grande y me dieron ganas de llorar porque es un sueño que se me hizo realidad", contó el chico récord.

Además, Franco Mastantuono expresó su admiración por Lionel Messi y reconoció que el 30 en su espalda es en su honor. "Lo tengo como un ídolo, lo admiro mucho y usar ese número es algo muy lindo", afirmó el jugador de River en relación al primer dorsal que la 'Pulga' usó en Barcelona.