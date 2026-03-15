El impresionante gol de Arda Güler desde atrás de mitad de cancha que sentenció la goleada de Real Madrid ante Elche + Seguir en









El equipo madrileño ganó 4-1 en el Bernabéu y el turco cerró la noche con un espectacular remate de más de 60 metros ante el arquero argentino Matías Dituro.

Arda Güler sorprendió desde su propio campo y marcó un golazo de más de 60 metros en el Bernabéu.

Real Madrid derrotó 4-1 a Elche CF en el estadio Santiago Bernabéu y Arda Güler selló la victoria con un impresionante gol desde su propio campo. El mediocampista turco aprovechó que el arquero argentino Matías Dituro estaba adelantado y sacó un zurdazo de más de 60 metros que desató la ovación del estadio.

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El remate, que recorrió aproximadamente 65 metros antes de ingresar en el arco visitante, fue la imagen más impactante de una noche que también tuvo otro golazo de Federico Valverde. La definición de Güler incluso aparece como una seria candidata al Premio Puskás que entrega la FIFA al mejor tanto del año.

Cómo fue el golazo de Güler que hizo estallar el Bernabéu La jugada ocurrió cuando el partido ya estaba prácticamente definido. Con el marcador a favor y el encuentro entrando en sus últimos minutos, Güler recuperó la pelota en campo propio y levantó la cabeza para observar la posición del arquero rival. En ese instante detectó que Dituro se encontraba adelantado y decidió intentar algo poco habitual incluso para el fútbol de élite.

gol real madrid El espectacular remate de Güler selló la goleada de Real Madrid por 4-1 ante Elche. X: @mmtv30099 Sin dudar, el mediocampista turco sacó un potente remate de zurda desde su propio campo. La pelota recorrió más de medio terreno de juego mientras los espectadores seguían su trayectoria con sorpresa. El balón picó dentro del área chica y terminó ingresando en el arco visitante, dejando sin posibilidades de reacción al arquero argentino.

La reacción del público en el Bernabéu fue inmediata. Primero hubo un momento de incredulidad, con muchos hinchas llevándose las manos a la cabeza, y luego llegó una ovación cerrada para el joven futbolista. El gol no solo selló la goleada del equipo madrileño, sino que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y programas deportivos de todo el mundo.

El tanto de Güler terminó siendo la imagen dominante de la noche, incluso por encima de otros momentos destacados del partido. Antes, Valverde también había convertido con un potente remate desde afuera del área que amplió la ventaja del conjunto madrileño y encarriló el triunfo.