España y UEFA presionan para que la Finalissima con la Selección argentina se juegue en el Estadio Bernabéu de Madrid

Crece la incertidumbre sobre el estadio en el que se disputará el torneo que enfrenta a los campeones de América y Europa. En las próximas horas habrá definición.

El Estadio Santiago Bernabeu, en Madrid, posible sede de la Finalissima.

A raíz de la imposibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso al Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, como sede para la Finalissima ante la Selección Argentina.

La sede elegida para este encuentro, que se disputará el 27 de marzo y que enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, había sido el estadio Icónico de Lusail de Qatar, donde también se había realizado la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en Qatar decidieron paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, debido a la guerra en Medio Oriente por los bombardeos entre Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de estos últimos con sus países vecinos.

Es por esto que la Federación Española quiere sacar ventaja y propuso al mítico Bernabéu, en la capital de su país, como sede para este encuentro final. Sin embargo, Conmebol y AFA no aceptan esta propuesta por lógicas razones. ¿Definirá la FIFA?

finalissima De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley. Previamente, se había realizado esta competencia en 1985 y 1993, con respectivos títulos para Francia (2-0 a Uruguay) y Argentina (1-1 y 5-4 en penales a Dinamarca).