El intendente de Rosario habló sobre la no vuelta de Di María: "Dudo que el fútbol argentino esté preparado"

El intendente también destacó su deseo personal de ver a Di María en Rosario Central . "A mi me hubiera gustado que venga, lo que dije muchas veces, hablé, tengo contacto con la familia. Si no es ahora, espero que sea más adelante" , expresó Javkin .

También abordó las percepciones sobre la seguridad en Rosario, un tema central en la decisión de Di María de no regresar. "Muchas veces se han planteado, nos pasa a todos, nos dicen ¡UH ROSARIO! Y después vienen acá y están más tranquilos que en Buenos Aires".

Las palabras del intendente de Rosario se producen en un contexto de declaraciones del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, quien también se refirió a la situación. Este mencionó que la vuelta del "Fideo" era un sueño y destacó los esfuerzos del club para hacer posible su regreso.

Sin embargo, citó la falta de garantías en la seguridad como el principal motivo de la decisión de Di María de quedarse en el Benfica.

En una publicación de Instagram en su cuenta personal, Di María reveló que hay personas que no desean su vuelta a Rosario Central. "Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias", expresó el campeón del mundo en el medio de la polémica.

A pesar de la desilusión por su decisión, el intendente Javkin, respeta las decisiones de Di María y mantiene la esperanza de que en un futuro el jugador regrese a su ciudad natal para vestir la camiseta de Rosario Central y poder despedirse donde siempre quiso.