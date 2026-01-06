Insólito: el récord de Lionel Messi en Mundiales que solo igualó un exjugador de Ghana + Seguir en









El astro argentino podría superar al exfutbolista africano en la siguiente edición de la Copa del Mundo, en una marca negativa que nadie quiere tener.

El exfutbolista africano comparte una curiosa marca con el capitán de la Albiceleste. Daniel Jayo/Getty Images

El mundo del fútbol le prestará mucha atención a la próxima edición de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esto se debe a que Lionel Messi, de no mediar ningún inconveniente, afrontará su última participación en este importante certamen.

La Selección Argentina es la actual campeona del torneo, por lo que el cierre ideal para el ciclo de la Pulga en el combinado nacional sería perfecto en caso de revalidar el título. Pero también hay otras marcas que puede alcanzar el astro rosarino, incluso algunas negativas, como la que comparte con el reconocido exdelantero africano.

Gyan Ghana Uruguay 2010 Clive Mason/Getty Images Uno de los penales más recordados en la historia de la Selección de Ghana. Clive Mason/Getty Images Una marca que nadie quiere tener: qué une a Lionel Messi y a Asamoah Gyan Asamoah Gyan es un delantero conocido para quienes acostumbran a ver el torneo más importante del fútbol a nivel selecciones en los últimos años. El atacante ha logrado lucirse con grandes actuaciones, pero también ostenta una marca negativa que comparte con el argentino.

El futbolista africano falló dos penales para Ghana. El primero en Alemania 2006, ante República Checa, en un duelo que fue victoria 2 a 0 en la fase de grupos. El segundo fue crucial en su carrera, ya que ocurrió ante Uruguay en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. De haberlo convertido, habrían logrado clasificar a las semifinales, ya que fue en el último minuto de la prórroga.

Lionel Messi también ostenta este récord negativo. La primera falla del argentino fue en Rusia 2018, ante Islandia, en un papelón debido al 1 a 1 conseguido pese a la importante diferencia de jerarquía entre los equipos. En Qatar 2022, frente a Polonia, volvió a suceder, aunque la Albiceleste se impuso por 2 a 0, él fue figura y posteriormente se consagró campeón.

Embed - Messi falla penal ante Islandia El récord que podría romper Messi en 2026 Si bien no será exclusivo de él, el astro del Inter Miami tiene una marca por superar en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta podría ser su sexta participación en la Copa del Mundo, algo que solo podrían conseguir dos jugadores más además de él: Cristiano Ronaldo con Portugal y Guillermo Ochoa con México. La gran curiosidad es que los tres comparten las mismas participaciones al momento: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero solo Messi pudo gritar campeón en la última edición, algo que buscará repetir para cerrar su historia en esta competencia.

