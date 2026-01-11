River arrancó el año con un triunfo ante Millonarios en Montevideo

Con un gol de penal de Gonzalo Montiel, el equipo de Marcelo Gallardo venció 1-0 en Uruguay, sumó rodaje en la Serie Río de la Plata y mostró a varios refuerzos y juveniles.

River inició su temporada 2026 con una victoria por 1-0 frente a Millonarios en el Gran Parque Central de Montevideo , por la Serie Río de la Plata . El equipo de Marcelo Gallardo se impuso con un gol de Gonzalo Montiel y dejó algunas buenas señales en un amistoso con varios estrenos.

El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal , con una ejecución precisa de Gonzalo Montiel , que le permitió al conjunto millonario abrir el año con un resultado positivo.

El partido sirvió además para observar el funcionamiento del equipo en el inicio de la preparación y para sumar minutos en un contexto competitivo.

Ante la lesión de Franco Armani , Gallardo apostó por Santiago Beltrán como arquero de emergencia . El joven respondió con solvencia en las pocas intervenciones que tuvo y transmitió seguridad cada vez que fue exigido.

El encuentro también marcó el debut de varios refuerzos. Fausto Vera fue titular en el mediocampo y completó todo el partido, mientras que Matías Viña ingresó en el complemento y tuvo una participación decisiva al generar la jugada que derivó en el penal convertido por Montiel.

En defensa, Facundo González ocupó el lateral izquierdo y tuvo su estreno oficial con la camiseta de River, ante la imposibilidad física de Marcos Acuña. A su vez, los juveniles Tomás Galván y Agustín Ruberto dejaron una imagen positiva, aunque el delantero no pudo convertir desde los doce pasos tras la atajada de Novoa.

Por el lado de Millonarios, el equipo colombiano no contó con Radamel Falcao García. El conjunto azul se prepara ahora para su próximo compromiso, que será el miércoles en La Bombonera frente a Boca.

River continuará con su puesta a punto el próximo sábado en el Campus de Maldonado, donde enfrentará a Peñarol en el último amistoso oficial de pretemporada, antes del inicio del Torneo Apertura.