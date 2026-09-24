Gianni Infantino habló de su futuro en la FIFA y sus ganas de "debatir reformas" a 6 meses de las elecciones + Agregar ámbito en









El presidente de la FIFA habló de lo que será el Consejo que liderará a mediados de octubre ante todas las asociaciones miembro, donde espera recibir comentarios para debatir más reformas en el fútbol.

Infantino habló de su futuro en la FIFA y sus ganas de "debatir reformas" a 6 meses de las elecciones

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró este jueves que espera "con interés recibir comentarios" del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro para debatir reformas dentro de la entidad con el objetivo de "seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos en todas partes".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Infantino presidirá el 15 de octubre la reunión del Consejo de la FIFA para la que ha propuesto debatir reformas dentro de la entidad. Para ello espera recibir mensajes que después serán analizados y puestos en común con el objetivo de impulsar el crecimiento del fútbol a nivel global.

"He recibido mensajes positivos al respecto desde diferentes partes del mundo, y es importante que sigamos escuchándonos unos a otros. El mes que viene tenemos una reunión del Consejo de la FIFA, por lo que seguiremos manteniendo el diálogo sobre estos importantes asuntos. Debe existir una cultura del diálogo, de escucharnos unos a otros y de respetarnos mutuamente", dijo Infantino, en sus redes sociales.

"No se trata de generar titulares positivos, sino de hacer lo que es correcto para el fútbol. Nunca he estado tan decidido y comprometido con ello. La FIFA siempre está comprometida. Yo siempre estoy comprometido y quiero escuchar cómo podemos seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos, en todas partes", señaló el máximo dirigente.

Infantino se encuentra en Arabia Saudita, dónde presenció uno de los partidos inaugurales de la Copa del Golfo Árabe, que por primera vez se celebra en Yeda.

Infantino podría perder su puesto dentro de unos meses Cabe destacar que el presidente de la FIFA se jugará su cargo en marzo de 2027, cuando se celebren las elecciones de la entidad que rige el fútbol mundial. La imagen del dirigente italo-suizo decayó estrepitosamente luego de querer vender los derechos de la Copa del Mundo a entes privados, motivo por el cual la UEFA y CONCACAF le quitaron su apoyo. ¿Podrá ser reelegido de todos modos?