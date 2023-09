El posteo de Messi en las redes por el triunfo de Argentina en Bolivia

A pesar de no jugar el partido , el capitán acompañó al equipo, estuvo en el banco de suplentes y luego festejó con sus compañeros en el vestuario. Allí todos juntos se tomaron una foto que luego el rosarino publicó en su cuenta de Instagram.

Scaloni explicó la ausencia de Messi ante Bolivia

"Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos", expresó el técnico de la 'Albiceleste' sobre la ausencia de la 'Pulga'.