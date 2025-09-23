Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la Selección de España, se quedó este lunes con el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años y ocupó el segundo lugar en la votación por el Balón de Oro 2025, por detrás del frances Ousmane Dembélé.
El posteo de Nicki Nicole para Lamine Yamal tras perder por el Balón de Oro
La cantante argentina no dejó pasar la oportunidad y publicó una foto en sus redes sociales con un amoroso mensaje para el delantero del Barcelona, quien quedó en el segundo puesto de la entrega del Balón de Oro 2025.
Es el segundo año consecutivo que el juvenil delantero del Barcelona gana este premio y a partir de semejante logro individual, su novia Nicki Nicole lo saludó afectuosamente en redes sociales. "Mi estrella. Te amooooo", escribió la cantante argentina.
La publicación de la amorosa foto por parte de Nicki confirmó que la pareja sigue adelante, a pesar de que algunos rumores hablaban de un distanciamiento.
Si bien en un principio se dudaba de que el joven de 18 años y la cantante de 25 estuvieran realmente en pareja, con distintas muestras en redes sociales desmintieron cualquier rumor y aseguraron que su noviazgo marcha bien.
